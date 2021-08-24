Ankara Vakıflar Müdürlüğü’nden kiralık gayrimenkullerin listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait 43 adet gayrimenkul kiraya veriliyor.
Kiralama işi ihale ile yapılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.09.2021 14:00
2022 yılı sonuna kadar kiraya verilecek gayrimenkuller işyerleri, daire ve bürodan oluşuyor.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralık gayrimenkullerin tam listesi için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.