Ankara Valiliği açıkladı, DGS günü ilçe nüfus müdürlükleri açık mı?

Ankara Valiliği, DGS’ye girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu Çankaya ve Keçiören ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Ankara Valiliğinden, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden, Dikey Geçiş Sınavı'na (2020-YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu DGS'nin yapılacağı hatırlatıldı.

Sınava girecek adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanlarında sınava giriş belgesi ile iki fotoğraf getirmeleri şartıyla geçici kimlik belgelerinin çıkarılması imkanının sağlanacağı ifade edildi.

Geçici kimlik belgesi verilmesi için Çankaya ve Keçiören ilçe nüfus müdürlüklerinin 09.08.2020 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağı kaydedildi.

MERT YILMAZ /İLKSAYFA-