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Ankara Valiliği'nden yeni kararlar!

Ankara Valiliği, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil, her türlü yiyecek, içecek servisi ve ikramının durdurulacağını duyurdu....
Ankara Valiliği'nden yeni kararlar!

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı ve 07.07.2020 tarihli ve 10888 sayılı Genelgeleri doğrultusunda salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde ve düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar ise şu şekilde;
A) 1-Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi,  toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,
a)Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,
b)Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,
c)Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,
ç)Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek­içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,
d)Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

2-Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

3- Düğün ve nikah yapacak olanların 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunmalarına, başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan (zabıta vb.) her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 

4-İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Kararla düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda alınan Kurulumuz Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,  

B)  Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek­içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulması kararları alınmıştır.

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