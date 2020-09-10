Ankara Valisi Vasip Şahin: Kurallara riayet edilmezse günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeni ek tedbirler alınacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çankaya'daki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Kumrular Caddesi'ne gelen Vali Vasip Şahin, lokanta, berber, market, seyahat acenteleri ve dolmuşlarda alınan Kovid-19 tedbirlerini inceledi.

Esnaftan iş yerlerinde uyguladıkları tedbirlere ilişkin bilgi alan Şahin, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Polis, jandarma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından personel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler de vatandaşların maske ile mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Vali Şahin, denetimler sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Ankara'da Kovid-19 hasta sayısında yaşanan artışın birçok sebebi olduğuna işaret eden Şahin, "Bu sebepleri tedbirlerden de az çok tespit etmek mümkün. Düğünler, nişanlar, taziyeler, piknikler, tatiller, köylere gidip gelmeler yani kısacası hareketlilik ve insanların mesafeyi korumadan birbirleriyle yakın temas halinde olmaları... Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında bir sebepler demeti ortaya çıkıyor." dedi.

"Denetimin amacı öncelikle bir farkındalık oluşturmak"

Tedbirlerin hastalığın yayılma kaynaklarına yönelik alındığını ve salgını söndürmek için gayret ettiklerini belirten Şahin, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında Ankara'da da yoğun denetimler yapıldığını söyledi.

Kaymakamlar, belediye başkanları, meslek odaları, muhtarlar, kolluk güçleri ve kamu görevlilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu mensupları ile gönüllülerin sahada olduğunu anlatan Şahin, "Denetimin amacı öncelikle bir farkındalık, bilinç oluşturmak. İkincisi de mevcut eksikliklerin ikazı suretiyle giderilmesini sağlamak." diye konuştu.

Şahin, ek tedbirlerin alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Şu an zaten alınabilecek ek tedbirler bugün için alındı. Bunlar biliyorsunuz sadece bizim il olarak aldığımız kararlar değil, aynı zamanda Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığının tavsiye ve tespitleri, önerileri doğrultusunda, yine İçişleri Bakanlığı tarafından da tamim edilen birtakım önlemler paketi doğrultusunda aldığımız kararlar. Dolayısıyla bugün için bu tedbirlere iyi uyarsak, dikkatli, özenli şekilde kurallara riayet edersek inşallah başarıyı sağlayacağız ama bunlar da yetmezse tabii ki günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeni ek tedbirler alınacaktır. Çünkü burada öncelik insan sağlığı, toplumumuzun, milletimizin sağlığı."

"Birazcık daha sabır"

Hangi tedbir alınırsa alınsın öncelikle görevin vatandaşlara düştüğünü vurgulayan Şahin, maske, mesafe ve temizliğe riayet edildiği takdirde mücadelenin yüzde 80-90 başarılabileceğini, kalan kısmıyla ilgili de zaten kamunun aldığı birçok tedbirin olduğunu söyledi.

Vatandaşlara seslenen Şahin, "Birazcık daha sabır, birazcık daha fedakarlık, günlük sosyal hayatımızdan biraz daha taviz vereceğiz. İnşallah bunu kısa zamanda atlattıktan sonra tekrar yine birbirimizle kucaklaşacağız, hemhal olacağız. Çünkü bu bizim toplumumuzun aslında övüneceğimiz özelliği ama bu dönem değil. Bu dönem biraz bunları unutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul

Kent genelinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarları, lokantalar, kafe ve dükkanlarda denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine, maske, mesafe ve temizlik konusuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Necip Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında havalimanında yapılan denetime katıldı.

Çakmak, maske takmayan yolcuları ikaz ederek, terminal içindeki bazı işletmeleri ve görevlileri uyardı. Terminal içerisinde yer alan sigara içme alanındaki yoğunluğa dikkati çeken Çakmak, bu alanda sosyal mesafenin sağlanması için sayı sınırlandırması yapılmasını istedi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakmak, "Genelde vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Çok az, birkaç kişi maskeyi yanlış takmıştı, onları da uyardık. Ben vatandaşıma teşekkür ediyorum. Onların sağlığı için uğraşıyoruz. Kurallara uyulmuş bir şekilde devam etmemiz güzel. Salgına bir çözüm bulunana kadar bu denetimlerimiz bitmeyecek. Bazen böyle duyuluyor genelge çıkıyor ama biz buna bakmıyoruz, her gün sıralı denetim yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kadıköy'de semt pazarı denetimi

Kadıköy Kaymakamlığınca Acıbadem Mahallesi Semt Pazarı'nda, Kaymakam Mustafa Özarslan, zabıta, ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ile polis ekiplerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Esnafa, maske ve eldiven takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Özarslan, alışverişe gelen vatandaşların da tedbirlere uymasını istedi.

Kaymakam Özarslan, pazarda maske takılması konusunda belirli bir aşamaya gelindiğini ancak burun kısmının bazen açık kaldığını belirterek, "Onları uyarıyoruz ve uymayanlara ceza da veriyoruz. Sosyal mesafe konusunda biraz sıkıntılar var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Bu konuda da bir farkındalık yaratacağız." dedi.

Pazardaki denetime çift maske takarak katılan Kaymakam Özarslan, bunun kendisi için bir alışkanlık olduğunu, korunmak için çift maskenin de yeterli kalacağını söyledi.

Pazar girişinde ateş ölçümü yapan zabıta ekipleri, esnafa maske ve eldiven dağıttı. Pazar girişine de dezenfektan konuldu.

Ticari taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi

Sultanbeyli'de Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Sağlık Müdürü Burak Kaya'nın katılımıyla zabıta ve polis ekipleri eşliğinde yeni tip koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Ticari taksiler, toplu taşıma araçları ve ilçe esnafına yönelik denetimlerde Kaymakam Kubilay, şoförlere, esnafa ve vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kubilay, pandemi süreci ve tedbirleri hakkında vatandaşlarla sohbet ederken maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemini vurguladı.

Koronavirüsle mücadelede tam bir seferberlik halinde olduklarını belirten Kubilay, "İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri ve talimatları üzerine bugün tüm Türkiye'de genel denetimler yapılıyor. Şu anda en önemli husus koronavirüsle mücadele. Bu kapsamda ilgili tüm birimlerle tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Çalışmalarımız aynı hızla devam edecek." diye konuştu.

Silivri, Beykoz ve Büyükçekmece'deki denetimler

Silivri'deki Kovid-19 denetimlerine Kaymakamı Ali Partal ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak katıldı.

Lokantalar, kafeler, dükkanlar ve kuyumcu mağazalarında yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

Büyükçekmece'de de Yavuz Sultan Selim bulvarındaki kafeler, lokantalar, ve berber dükkanları denetlendi.

Kaymakam Mehmet Özel, sağlık, polis ve zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, Kovid-19 önlemleri kontrol edildi.

Amaçlarının insanların sağlığını koruyacak şekilde tedbir almak olduğunu belirten Özel, iş yeri sahiplerinden beklentilerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edilmesi olduğunu söyledi. Özel, işletmelerin alacakları tedbirlerin salgınla mücadelede başarıya ulaşmayı doğrudan etkilediğini ifade etti.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ile Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, beraberindeki ekiplerle ilçedeki işletmelerde, cadde ve sokaklar ile semt pazarında Kovid-19 kapsamında uyulması gereken kuralları denetledi.

Kafeterya, kahvehane, lokanta, cami lokali gibi alanlarda denetleme yapan Çiçekli ve beraberindekiler, maske takmayan vatandaşları uyardı. İşletme sahipleri de maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarıldı.

Maske takmayanlara ceza kesildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ana caddeler ve ara sokaklarda denetim yaptı. Ekipler, maske takmayanlara 900 lira ceza keserken doğru şekilde takmayanları da uyardı. Resmi bir polis aracından da anonsla tedbirlere uyulması yönünde uyarı yapıldı.

Polis ekipleri, kalabalık iş yerlerini uyararak bir kısım vatandaşı dışarı çıkarttı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent merkezi ile ilçelerdeki alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Süleymanpaşa ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Vali Yıldırım, iş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Amaçlarının ceza kesmek değil, insanları doğru yönlendirmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnsanlar bizi gördüğü zaman mesafesine dikkat ediyor, maskelerini takıyorlar ama bizden sonra bunlara uymuyorlarsa bunun hiç bir anlamı olmadığını kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların her yerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Kurallara uyulduğunda korkacak bir şey kalmıyor. " dedi.

Vali Yıldırım, salgınla mücadelede Tekirdağ'ın örnek il olduğunu ifade ederek, "Örnek illerde ilk 3-4'ün içerisindeyiz. Bu sırayı koruyabilmek için bu kurallara en güzel şekilde riayet etmemiz gerekiyor. Tekirdağ'da korkacağımız bir vaka sayısıyla karşı karşı değiliz. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Kötü örnek olmamamız gerekiyor. Kurallara uyan bütün Tekirdağlılara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca evlerinden çıkmazlarsa koronadan uzak kalmış olurlar." diye konuştu.

Çorlu

Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralları kontrol edildi.

Denetimlere katılan Kaymakam Cafer Sarılı, eksiklerini gördüğü işletmelere uyarılarda bulundu.

Sarılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde sürecin güzel idare edildiğini söyledi.

Bu konuda sürekli sahada olduklarını anlatan Sarılı, ''Salgın hastalıkta vaka sayılarındaki azalmada Tekirdağ ili Türkiye'de 2. durumda. Bu, bizlerin bir başarısı, yani Tekirdağ ili ve ilçelerinin bir başarısı. Çorlu'da neredeyse yüzde 100'e yakın kurallara uyma durumu söz konusu. Tabi bu bizlerin sürekli sahada olmamızdan da kaynaklanıyor ama, gevşemek yok, rahatlamak yok, rehavete düşmek yok. Bu noktada bunu başaracaksak hep beraber başaracağız.'' dedi.

Çerkezköy

Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Atilla Selami Abban'ın da katıldığı denetimlerde maske takmayanlara para cezası uygulandı.

Abban, ekiplerle Çerkezköy Kapalı Pazaryeri'nde de denetimlerde bulundu.

Denetimlere Çerkezköy Belediye Başkan Vekili İbrahim Çekçi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Tayfun Şerifoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Zenginal ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Öner de katıldı.

Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Güner, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetledi.

Şadırvan ve Hükümet caddelerindeki alışveriş merkezine, iş yerlerine ve kafeteryalara giren Vali Güner, iş yeri sahiplerine Kovid-19 hakkında uyulması gereken tedbirlerin yazıldığı afişlerin yer alıp almadığını denetledi.

İş yeri sahiplerinin söz konusu afişleri görünür yerlere asmasını ve buradaki uyarıların da bilinmesini isteyen Güner, "1 Haziran'da kontrollü sosyal hayata geçerken bizim sıfır vakamız vardı. Bu başarıdaki en temel stratejimiz yurtlardaki karantina uygulamasıydı. Şehir dışından kim gelirse gelsin yurtlarda karantinaya alıyorduk. 1 Haziran'dan sonra yeni kontrollü sosyal hayat başladı. Burada da vatandaşlarımızın çok basit uygulayabileceği 3 temel kural vardı; maske, mesafe ve temizlik. Bize düşen de iş yerlerinde, her alanda afişlerde yazan uyarıların hayata geçirilip geçirilmediğini yerinde görmekti. Bugün de bunu yapıyoruz." dedi.

Bunun yanında evde karantina tedbirine uymayan veya karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayanlar için 6 Ağustos'ta yurtta karantina uygulaması başlattıklarını aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızdan 3 kurala uymalarını istiyoruz ama bundan sonra vatandaşları bilinçlendirme döneminin bittiğini düşünüyorum. Gerekli talimatı verdim, maskesini takmayanlara hiç uyarma yoluna gitmeden doğrudan ceza verilecek. Herkesin mecburi olarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması lazım. Aksi takdirde bunu bitiremeyiz, bitecekse hep beraber bitecek. Bartın'da şu anda vaka sayımız 200 civarında, bu da bizim yeni tedbirler alacağımızın işaretidir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki pazarda incelemelerde bulundu.

Pazar alanını gezen ve esnafla bir süre sohbet eden Coşkun, vatandaşlara da Kovid-19 kurallarının uygulanması uyarısında bulundu.

Daha sonra Coşkun ve beraberindekiler, Yörükselim Mahallesi Alaattin Kısakürek Bulvarı'ndaki Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen toplu taşıma araçları denetimine de katıldı. Kontrolde durdurulan otobüslere binen Coşkun, şoför ve yolcuların salgına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Adıyaman

Adıyaman'da ise Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Hastane Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Esnafla bir süre sohbet eden Çuhadar, burada vatandaşlara Kovid-19 kurallarının uygulanması yönünde uyarıda bulundu.

Çuhadar ve beraberindekiler, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, maske takmayan vatandaşları uyardı.

Vali Çuhadar, AA muhabirine, esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyerek, "Pandeminin yaygınlaştığını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu farkındalığa ortak olmaları en büyük amacımız. Vatandaşlarımızdan pandemi kurallarına uymalarını istiyorum. Maske kullanımı çok önemli. Maske kullandığımız sürece pandemi sayılarının azaldığını hep birlikte göreceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor." dedi.

Malatya

Malatya'da da Vali Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu üyeleriyle kafelerde masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenip düzenlenmediğini denetledi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, hastalığın ana kaynağının insanlar arası temas olduğunu belirtti.

Temasın azaltılması gerektiğine işaret eden Baruş, "Vaka sayılarında artış ivmesi azaldı ama artış devam ediyor. Ayrıca hastanelerde yatan vatandaş sayımız da artıyor. Önümüzdeki 15 günlük süreç ilimiz açısından çok kritik, vaka sayılarını düşürmemiz için tüm vatandaşlarımızdan aynı hassasiyeti bekliyoruz. Maske, sosyal mesafe ile temizlik kurallarına uysunlar. " ifadelerini kullandı.

Baruş, testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayanlara ilişkin, "Onlara idari para cezası uyguluyor, ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıyoruz. Kaymakamlıklara ve denetimde görevli arkadaşlara kesin talimatım, bu tip ihlaller yapanları devamlı kontrol edecekler. Uymazlarsa şu an Kredi ve Yurtlar Kurumu ile görüşmeler var, Valiliğimize tahsis edilecek yurtlarda bunları zorunlu karantinaya alacağız. Karantina koşullarındaki masraflarını da kendilerinden tahsis edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kaymakamlıklar tarafından koordine edilen denetim ekipleri, iş yeri, sosyal alan, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Başta emniyet teşkilatı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen personel, denetimlerde, iş yeri sahipleri ve çalışanları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Karantina kontrolü de yapılan denetimlerde, evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşların ikametlerinden ayrılmamaları, sağlık sorunu olan aile bireylerini 112 Acil Çağrı Merkezi veya Alo 184 numaralarına bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı.