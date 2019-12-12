  • BIST 109.963
  • Altın 272,976
  • Dolar 5,7645
  • Euro 6,4135
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Ankara Van arası kaç km? Ankara Van arası kaç saat? Ankara Van Yol Tarifi, Ankara Van Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Van arası kaç km? Ankara Van arası kaç saat? Ankara Van Yol Tarifi.. Ankara Van kaç kilometre? Ankara'dan Van'dan gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Van arası kaç km? Ankara Van arası kaç saat? Ankara Van Yol Tarifi, Ankara Van Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Van arası kaç km? Ankara Van arası kaç saat? Ankara'dan Van'a nasıl gidilir?, Van Ankara arası kaç km? Van Ankara arası kaç saat? Van'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Van Yol Tarifi, Ankara Van otobüs bileti, Ankara Van otobüs firmaları, Ankara Van kaç kilometre?

Ankara'dan Van'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA VAN ARASI KAÇ KM?

Çiriş Pilavı, Tandırda Van Balığı, Kurut Aşı, Sengeser Yemeği, Murtuğa, Ispanaklı Borani, Ayran Aşı Çorbası, Kürt Köftesi, Otlu Peyniri, Helise Yemeği, Kavut, Ayva Yemeği, Bulgur Aşı, Keledoş'u ile meşhur,

Şeytan Köprüsü, Muradiye Şelalesi, Kalesi, Vanadokya, Çavuştepe Kalesi, Akdamar Adası, Hurkan Köprüsü ve adıyla meşhur olan  Van Gölü'ne ev sahipliği yapan Van ile Ankara arası mesafe:

D300 üzerinden 1214 km

ANKARA VAN ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D300 üzerinden 14 saat 43 dakika

Otobüs ile

Ortalama 18 - 20 saat

ANKARA VAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Van'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Van arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Van otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Öz Erciş Seyahat 200 TL

Metro 200 TL

ANKARA VAN YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Şırnak arası kaç km? Ankara Şırnak arası kaç saat? Ankara Şırnak Yol Tarifi, Ankara Şırnak Otobüs Bileti Fiyatları...12 Aralık 2019 Perşembe 11:17
  • Ankara Şanlıurfa arası kaç km? Ankara Şanlıurfa arası kaç saat? Ankara Şanlıurfa Yol Tarifi, Ankara Şanlıurfa Otobüs Bileti Fiyatları...12 Aralık 2019 Perşembe 11:09
  • Ankara Sivas arası kaç km? Ankara Sivas arası kaç saat? Ankara Sivas Yol Tarifi, Ankara Sivas Otobüs Bileti Fiyatları...12 Aralık 2019 Perşembe 10:57
  • Ankara Sinop arası kaç km? Ankara Sinop arası kaç saat? Ankara Sinop Yol Tarifi, Ankara Sinop Otobüs Bileti Fiyatları...12 Aralık 2019 Perşembe 10:47
  • Ankara Siirt arası kaç km? Ankara Siirt arası kaç saat? Ankara Siirt Yol Tarifi, Ankara Siirt Otobüs Bileti Fiyatları...12 Aralık 2019 Perşembe 10:32
  • Okul Gıdası Tebliği'nin eksikliği hissedildi12 Aralık 2019 Perşembe 00:30
  • Tarihi Ulus Hali'nde kestaneye yoğun ilgi12 Aralık 2019 Perşembe 00:25
  • MHP Meclis üyesi Soner Cengiz'den amatör spor kulüplerine destek çağrısı12 Aralık 2019 Perşembe 00:20
  • Oğuz Kaan Tanrıverdi, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı oldu12 Aralık 2019 Perşembe 00:15
  • Kalecik Karası'na bantlı reklam12 Aralık 2019 Perşembe 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti