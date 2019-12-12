Ankara Van arası kaç km? Ankara Van arası kaç saat? Ankara Van Yol Tarifi, Ankara Van Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Van arası kaç km? Ankara Van arası kaç saat? Ankara Van Yol Tarifi.. Ankara Van kaç kilometre? Ankara'dan Van'dan gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Van'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA VAN ARASI KAÇ KM?

Çiriş Pilavı, Tandırda Van Balığı, Kurut Aşı, Sengeser Yemeği, Murtuğa, Ispanaklı Borani, Ayran Aşı Çorbası, Kürt Köftesi, Otlu Peyniri, Helise Yemeği, Kavut, Ayva Yemeği, Bulgur Aşı, Keledoş'u ile meşhur,

Şeytan Köprüsü, Muradiye Şelalesi, Kalesi, Vanadokya, Çavuştepe Kalesi, Akdamar Adası, Hurkan Köprüsü ve adıyla meşhur olan Van Gölü'ne ev sahipliği yapan Van ile Ankara arası mesafe:

D300 üzerinden 1214 km

ANKARA VAN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D300 üzerinden 14 saat 43 dakika

Otobüs ile

Ortalama 18 - 20 saat

ANKARA VAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Van'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Van arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Van otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Öz Erciş Seyahat 200 TL

Metro 200 TL

ANKARA VAN YOL TARİFİ