Ankara ve çevre illerindeki tarihi alanlar için restorasyon çalışmaları başlatıldı

Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerde bulunan tarihi çeşme, türbe ve çamaşırhaneler için harekete geçti.

Karacaahmet Türbesi, Hasan Ali Ağa Çeşmesi, Yassıören Çamaşırhanesi ve Çeşmesi ile Kazancı Baba Türbesi’nde restorasyon çalışmaları başladı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı hazırladığı restorasyon projesi ile hem merkez hem de çevre ilçelerde tescillenmiş türbe, çamaşırhane ve tarihi çeşmeleri gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. Proje kapsamında ilk etapta Kalecik, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde atıl ve harabe halde bulunan kültürel miraslar aslına uygun ve özgün dokusu korunarak restore edilmeye başlandı.

ZAMANIN HAYAT KAYNAĞI ÇEŞMELER YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent tarihine tanıklık eden ve kültürel miras niteliğindeki tarihi çeşmeler büyük bir özenle yenileniyor.

Başkent turizmini de canlandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı hazırladığı proje kapsamında Polatlı Gedikli Mahallesi’nde bulunan kitabeye göre 1319 yılında yapılan Hasan Ali Ağa Çeşmesi’ni de restore etmeye başladı. Yığma duvar tekniğinde kesme taş malzemeler kullanılarak inşa edilen ve taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik ve kurumuş vaziyette olan çeşme, restorasyonun tamamlanmasının ardından şehrin sembollerinden biri olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kahramankazan Yassiören Mahallesi’nde tescilli yapılar arasında olan Yassıören Çamaşırhanesi ve Çeşmesi de özgün dokusu korunarak yenilenmeye başlanırken 20. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen eser, taş duvarlarından çatısına kadar aslına uygun olarak restore ediliyor.

BAŞKENT’İN TARİHE SAYGI PROJELERİ

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Başkent’te varlığını sürdürmeye çalışan tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları hızlandırılırken, tescilli türbeler arasında yer alan Polatlı Karacaahmet Türbesi ve Kalecik Kazancı Baba türbelerinde de restorasyon çalışmalarına başlandı.

16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Karacaahmet Türbesini yıkık ve harabe görüntüsünden kurtararak Başkent turizmine kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kalecik’te ise 1981 yılında tescillenen ve 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kazancı Baba Türbesi’ni (Karkıncı Baba) de yeniliyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kazancı Baba Türbesi’ni restore ederek yerli ve yabancıların ziyaretine açacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Başkent tarihine dokunan saygı projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı:

“İlçelerimizdeki tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyor ve restore ediyoruz. Polatlı’da Gedikli Çeşmesi ve Karacaahmet Türbesi’nde de çalışmalarımız devam ediyor. Kahramankazan’da mülkiyeti ASKİ’ye ait olan ve Osmanlı döneminden kalan Yassıören Çamaşırhanesi ile Çeşmesi’nde ise restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Türbelerin çoğu Horasan Erenlerinden olan değerli büyüklerimizin yattığı türbeler. Kalecik’te bulunan Kazancı Baba Türbesi 17. yüzyılda Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor. Bu türbenin bir özelliği de şu Türkiye’nin her yerinden belli hastalıkların tedavisinde öne çıkan bir türbe. Yaptığımız projelerde mutlaka bu yönde çalışan akademisyen ve tarihçilerin makale ve çalışmalarından da yararlanıyoruz. Çünkü yaptığımız restorasyon çalışması sıradan bir fiziki imalat, inşaat değil. Biz burada tarihe dokunuyoruz. Bunlar birer tarihe saygı projesidir. Karacaahmet ve Kazancı Baba Türbelerini işlevine uygun olarak restore ettikten sonra hem burada yaşayanlara saygımızı göstermek hem de gelecek nesillere aktararak ülke genelinde toplumumuzun belleğinde yer etmesini sağlamak istiyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek diğer tarihi çeşmeler için hayırsever vatandaşlar da katkı sağlayabilecek.