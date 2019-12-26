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Ankara yabancı turist ağırlamada ilk 5'e giremedi

Başkent Ankara yılın ilk 9 ayında, 2.8 milyon yerli ziyaretçi ağırlarken, yabancı turist sayısında ilk 5 il arasına bile giremedi. İşte Türkiye’de en çok turist ağırlayan ilk 5 şehir...
Ankara yabancı turist ağırlamada ilk 5'e giremedi

Başkent Ankara yılın ilk 9 ayında, 2.8 milyon yerli ziyaretçi ağırlarken, yabancı turist sayısında ilk 5 il arasına bile giremedi.

TESİS SAYISINDA 11. SIRADAYIZ 

Türkiye’deki tesis sayısı sıralamasında ise 11. sırada yer alan Ankara, ülke genelindeki 11 bin 932 tesisin 248’ine sahip. Ülkemizdeki 478 adet çevreye duyarlı konaklama tesisinin 21’i de Ankara’da bulunuyor.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yılın ilk 9 ayının turizm istatistiklerini yayımladı. 2019 Ocak-Eylül ayları arasında Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 41,6 milyon oldu.  

EN FAZLA TURİST RUSYA’DAN GELDİ 

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 5,9 milyon kişi ile Rusya oldu. Almanya 4 milyon turistle ikinci sırada, İngiltere 2,2 milyonla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sıradaki Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 2 milyon olurken, beşinci sıradaki İran’dan 1,6 milyon turist ülkemize geldi.  

ANKARA İLK 5’TE YER BULAMADI

Türkiye’de en çok turist ağırlayan şehir 12,5 milyonla Antalya oldu. Antalya’yı 11,3 milyon turistle İstanbul, 3,3 milyonla Edirne, 2,9 milyonla Muğla, 1,7 milyonla Artvin takip etti. Ülkemizde en çok turist ağırlayan ilk 5 şehrin içinde Ankara yer alamadı.  

TESİSLERDE KALAN TURİST SAYISINDA ARTIŞ 

Yılın ilk 9 ayında Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere gelen toplam turist (yerli ve yabancı) sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artışla 63,4 milyon oldu. Geceleme yapan turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 169,2 milyonu buldu. Yapılan gecelemelerin dağılımı ise yabancı ziyaretçiler yüzde 64 olurken, yerli ziyaretçiler de ise yüzde 36 olarak gerçekleşti. 

YABANCI TURİSTLERİN GECELEDİĞİ İLK 5 İL 

Yabancıların en çok geceleme yaptığı il Antalya oldu. Antalya 68,2 milyon yabancı turist geceleme yaparken İstanbul’da geceleme yapan turist sayısı 18 milyona ulaştı. Muğla’da 8,9 milyon, Aydın’da 3,1 milyon, İzmir’de ise 2,5 milyon turist geceleme yaptı.

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YERLİ KONAKLAMADA ANKARA 5. SIRADA YER BULDU

Yerli ziyaretçilerin en çok geceleme yaptığı il 9,2 milyonla Antalya oldu. 

6,4 milyon geceleme yapan yerli ziyaretçiyle İstanbul ikinci sırada, 3,8 milyonla Muğla, 3,5 milyon ziyaretçi ile İzmir, 2,8 milyonla ise Ankara takip etti. 

TESİS SAYISINDA ANKARA 11. SIRADA 

Türkiye genelinde bakanlık ve belediye işletme belgeli tesis sayısı toplam 11 bin 932 olarak kayıtlara geçti. Tesislerdeki toplam yatak sayısı ise 1 milyon 499 bin 406 adet olarak belirlendi. Türkiye’deki tesis sayısı sıralamasında 11. sırada yer alan Ankara, ülke genelindeki 11 bin 932 tesisin 248’ine sahip. Ankara’daki yatak sayısı ise 33 bin 394. 

478 ÇEVRECİ TESİSİN 21’İ ANKARA

Bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde 478 adet çevreye duyarlı konaklama tesisi bulunuyor. Ankara, 478 çevreye duyarlı tesisin 21’ine sahip. Çevreye duyarlı konaklama tesis sıralamasında 35 il içerisinde Ankara 5. sırada yer alıyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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