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Ankara Yalova arası kaç km? Ankara Yalova arası kaç saat? Ankara Yalova Yol Tarifi, Ankara Yalova Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Yalova arası kaç km? Ankara Yalova arası kaç saat? Ankara Yalova Yol Tarifi.. Ankara Yalova kaç kilometre? Ankara'dan Yalova'dan gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Yalova arası kaç km? Ankara Yalova arası kaç saat? Ankara Yalova Yol Tarifi, Ankara Yalova Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Yalova'dan gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA YALOVA ARASI KAÇ KM?

Termal Çorbası, Milföylü Kebap, Kaçamak, Böğür, Tavuklu Mantı, Yaprak Pidesi, Pavli, Yumurta Dolması, Termal Sarma, Termal Tatlısı, Cennet Küngü ve Sütlüsü ile meşhur,

Sudüşen Şelalesi, Erikli Yaylası, Yürüyen Köşk, Delmece Yaylası, Üvezpınar, Armutlu Kaplıcaları ve Karaca Arboretumu'na ev sahipliği yapan Yalova ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 418 km

D200 üzerinden 454 km

D140 üzerinden 409 km

ANKARA YALOVA ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 4 saat 13 dakika

D200 üzerinden 5 saat 22 dakika

D140 üzerinden 5 saat 33 dakika

Otobüs ile

Ortalama 5,5 - 6,5 saat

ANKARA YALOVA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Yalova'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Yalova arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Yalova otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Lüks Yalova 70 TL

Efe Tur 76 TL

Pamukkale 81 TL

HAS 80 TL

ASTOR 60 TL

ANKARA YALOVA YOL TARİFİ

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