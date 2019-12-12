Ankara Yalova arası kaç km? Ankara Yalova arası kaç saat? Ankara Yalova Yol Tarifi, Ankara Yalova Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Yalova'dan gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA YALOVA ARASI KAÇ KM?
Termal Çorbası, Milföylü Kebap, Kaçamak, Böğür, Tavuklu Mantı, Yaprak Pidesi, Pavli, Yumurta Dolması, Termal Sarma, Termal Tatlısı, Cennet Küngü ve Sütlüsü ile meşhur,
Sudüşen Şelalesi, Erikli Yaylası, Yürüyen Köşk, Delmece Yaylası, Üvezpınar, Armutlu Kaplıcaları ve Karaca Arboretumu'na ev sahipliği yapan Yalova ile Ankara arası mesafe:
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 418 km
D200 üzerinden 454 km
D140 üzerinden 409 km
ANKARA YALOVA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 4 saat 13 dakika
D200 üzerinden 5 saat 22 dakika
D140 üzerinden 5 saat 33 dakika
Otobüs ile
Ortalama 5,5 - 6,5 saat
ANKARA YALOVA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Yalova'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Yalova arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Yalova otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Lüks Yalova 70 TL
Efe Tur 76 TL
Pamukkale 81 TL
HAS 80 TL
ASTOR 60 TL
ANKARA YALOVA YOL TARİFİ
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