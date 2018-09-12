Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Yenimahalle'deki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Yenimahalle'deki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Yenimahalle Semt Pazarları...