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Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Yenimahalle'deki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Yenimahalle'deki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Yenimahalle Semt Pazarları... 
Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Yenimahalle'deki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Yenimahalle'deki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor?  İşte Ankara Yenimahalle Semt Pazarları... Yenimahalle Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Yenimahalle Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz... 

Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

 

SIRA NOPAZARIN GÜNÜ PAZARIN ADI PAZARIN DURUMUTEZGAH SAYISI PAZARIN ADRESİ
1PAZARTESİ KÜÇÜKMESA SEMT PAZARIÜSTÜ KAPALI75 YENİBATI MAHALLESİ 2026 CADDE İLE 2351 SOKAK ARASI
2PAZARTESİ KARŞIYAKA SEMT PAZARI ÜSTÜ KAPALI331KARŞIYAKA 911. CADDE ÜZERİ
3PAZARTESİ AŞAĞI YAHYALAR SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK120AŞAĞI YAHYALAR MAH. 979 İLE 980-986. SOKAK ARASI
4SALI ATA MAHALLESİ SEMT PAZARIÜSTÜ KAPALI92ATA MAHALLESİ MAVİ YILDIZ CADDESİ 3768. SOKAK
5SALI İNÖNÜ SEMT PAZARI ÜSTÜ AÇIK47İNÖNÜ MAH. 1617 CAD. İLE 1793--1794 SOKAK ARASI
6SALI GAZİ MAHALLESİ SEMT PAZARI YOL-CADDE118GAZİ MAHALLESİ POLATLI CADDE ÜZERİ
7SALI SUADİYE SEMT PAZARI YOL-CADDE170YENİMAHALLE SUADİYE CADDESİ ÜZERİ 
8SALI MACUN MAHALLESİ SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK23MACUN MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI ALTI 204. CADDE
9ÇARŞAMBA KENTKOOP SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK204KENTKOOP MAHALLESİ 1843 İLE 1844 SOKAK ARASI
10ÇARŞAMBA ANDAŞ SEMT PAZARIÜSTÜ KAPALI167UĞUR MUMCU MAH. 1612. CAD. İLE 1617 CAD. KÖŞESİ
11ÇARŞAMBA YENİMAHALLE ÇARŞAMBA SEMT PAZARI ÜSTÜ KAPALI169YENİMAHALLE İVEDİK CADDESİ ASIM BEY SOK. İLE AŞIK ÇELEBİ SOK.
12ÇARŞAMBA ŞENTEPE KAPALI SEMT PAZARIÜSTÜ KAPALI301ŞENTEPE AYDAN CADDE - KARAHÖYÜK CAD. ARASI
13PERŞEMBE ERGAZİ SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK163ERGAZİ MAH. 1826 SOKAK İLE 1828 SOKAK ARASI
14PERŞEMBE ABDURRAHMAN OĞULTÜRK SEMT PAZARIÜSTÜ KAPALI181K.HAMAM CADDESİ 483 SOK. İLE MİDYAT SOK. ARASI
15PERŞEMBE YAKACIK SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK166YAKACIK MAHALLESİ 4000 SOKAK İLE 3589 SOKAK ARASI
16CUMA KARDELEN SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK174KARDELEN MAHALLESİ 2026 CAD. İLE 2040 SOKAK KÖŞESİ
17CUMA VARLIK PAZAR YERİÜSTÜ AÇIK VARLIK MMAHALLE MUHTARLIĞI YANI YAYIN SOKAK
18CUMA DEMETEVLER SEMT PAZARI ÜSTÜ KAPALI252DEMETEVLER 360. CAD. İLE 361 CAD. ARASI 
19CUMA PAMUKLAR MAHALLESİ SEMT PAZARIÜSTÜ KAPALI69PAMUKLAR MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO: 37 ŞENTEPE
20CUMA KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK22KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI YANI
21CUMARTESİ BATI SİTESİ SEMT PAZARIÜSTÜ KAPALI161BATI SİTESİ MAHALLESİ 2026 CAD. İLE 2336--2340 SOKAK ARASI
22CUMARTESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ SEMT PAZARIÜSTÜ KAPALI148TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2164. CADDE 2168. SOKAK 
23CUMARTESİ SERHAT MAHALLESİ SEMT PAZARI ÜSTÜ KAPALI113SERHAT MAHALLESİ 1297. CADDE 1307. SOK. İLE 1312. SOK. ARASI
24CUMARTESİ KALETEPE SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK87KALETEPE MAHALLESİ 854. SOK. İLE 862. SOKAK ARASI
25CUMARTESİ ÇAMLICA SEMT PAZARIÜSTÜ AÇIK177DEMET LALEGÜL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YANI 123 CAD. ÜZERİ
26PAZAR BATIKENT KAPALI SEMT PAZARI ÜSTÜ KAPALI163BATIKENT BAŞKENT BULVARI 1994. SOK. İLE 1995 SOKAK ARASI
27PAZAR YENİMAHALLE PAZAR PAZARI ÜSTÜ KAPALI169YENİMAHALLE İVEDİK CADDESİ ASIM BEY SOK. İLE AŞIK ÇELEBİ SOK.
28PAZAR ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ SEMT PAZARI ÜSTÜ AÇIK85ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ 1081. CADDE İLE 1106 SOKAK KESİŞİMİ

YENİMAHALLE BELEDİYESİ PAZAR DENETİM BÜRO: 0312 526 24 79

 

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