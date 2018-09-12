Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Yenimahalle'deki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Yenimahalle'deki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Yenimahalle Semt Pazarları... Yenimahalle Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Yenimahalle Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
|SIRA NO
|PAZARIN GÜNÜ
|PAZARIN ADI
|PAZARIN DURUMU
|TEZGAH SAYISI
|PAZARIN ADRESİ
|1
|PAZARTESİ
|KÜÇÜKMESA SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|75
|YENİBATI MAHALLESİ 2026 CADDE İLE 2351 SOKAK ARASI
|2
|PAZARTESİ
|KARŞIYAKA SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|331
|KARŞIYAKA 911. CADDE ÜZERİ
|3
|PAZARTESİ
|AŞAĞI YAHYALAR SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|120
|AŞAĞI YAHYALAR MAH. 979 İLE 980-986. SOKAK ARASI
|4
|SALI
|ATA MAHALLESİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|92
|ATA MAHALLESİ MAVİ YILDIZ CADDESİ 3768. SOKAK
|5
|SALI
|İNÖNÜ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|47
|İNÖNÜ MAH. 1617 CAD. İLE 1793--1794 SOKAK ARASI
|6
|SALI
|GAZİ MAHALLESİ SEMT PAZARI
|YOL-CADDE
|118
|GAZİ MAHALLESİ POLATLI CADDE ÜZERİ
|7
|SALI
|SUADİYE SEMT PAZARI
|YOL-CADDE
|170
|YENİMAHALLE SUADİYE CADDESİ ÜZERİ
|8
|SALI
|MACUN MAHALLESİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|23
|MACUN MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI ALTI 204. CADDE
|9
|ÇARŞAMBA
|KENTKOOP SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|204
|KENTKOOP MAHALLESİ 1843 İLE 1844 SOKAK ARASI
|10
|ÇARŞAMBA
|ANDAŞ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|167
|UĞUR MUMCU MAH. 1612. CAD. İLE 1617 CAD. KÖŞESİ
|11
|ÇARŞAMBA
|YENİMAHALLE ÇARŞAMBA SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|169
|YENİMAHALLE İVEDİK CADDESİ ASIM BEY SOK. İLE AŞIK ÇELEBİ SOK.
|12
|ÇARŞAMBA
|ŞENTEPE KAPALI SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|301
|ŞENTEPE AYDAN CADDE - KARAHÖYÜK CAD. ARASI
|13
|PERŞEMBE
|ERGAZİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|163
|ERGAZİ MAH. 1826 SOKAK İLE 1828 SOKAK ARASI
|14
|PERŞEMBE
|ABDURRAHMAN OĞULTÜRK SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|181
|K.HAMAM CADDESİ 483 SOK. İLE MİDYAT SOK. ARASI
|15
|PERŞEMBE
|YAKACIK SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|166
|YAKACIK MAHALLESİ 4000 SOKAK İLE 3589 SOKAK ARASI
|16
|CUMA
|KARDELEN SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|174
|KARDELEN MAHALLESİ 2026 CAD. İLE 2040 SOKAK KÖŞESİ
|17
|CUMA
|VARLIK PAZAR YERİ
|ÜSTÜ AÇIK
|VARLIK MMAHALLE MUHTARLIĞI YANI YAYIN SOKAK
|18
|CUMA
|DEMETEVLER SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|252
|DEMETEVLER 360. CAD. İLE 361 CAD. ARASI
|19
|CUMA
|PAMUKLAR MAHALLESİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|69
|PAMUKLAR MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO: 37 ŞENTEPE
|20
|CUMA
|KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|22
|KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI YANI
|21
|CUMARTESİ
|BATI SİTESİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|161
|BATI SİTESİ MAHALLESİ 2026 CAD. İLE 2336--2340 SOKAK ARASI
|22
|CUMARTESİ
|TURGUT ÖZAL MAHALLESİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|148
|TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2164. CADDE 2168. SOKAK
|23
|CUMARTESİ
|SERHAT MAHALLESİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|113
|SERHAT MAHALLESİ 1297. CADDE 1307. SOK. İLE 1312. SOK. ARASI
|24
|CUMARTESİ
|KALETEPE SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|87
|KALETEPE MAHALLESİ 854. SOK. İLE 862. SOKAK ARASI
|25
|CUMARTESİ
|ÇAMLICA SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|177
|DEMET LALEGÜL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YANI 123 CAD. ÜZERİ
|26
|PAZAR
|BATIKENT KAPALI SEMT PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|163
|BATIKENT BAŞKENT BULVARI 1994. SOK. İLE 1995 SOKAK ARASI
|27
|PAZAR
|YENİMAHALLE PAZAR PAZARI
|ÜSTÜ KAPALI
|169
|YENİMAHALLE İVEDİK CADDESİ ASIM BEY SOK. İLE AŞIK ÇELEBİ SOK.
|28
|PAZAR
|ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ SEMT PAZARI
|ÜSTÜ AÇIK
|85
|ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ 1081. CADDE İLE 1106 SOKAK KESİŞİMİ
YENİMAHALLE BELEDİYESİ PAZAR DENETİM BÜRO: 0312 526 24 79
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