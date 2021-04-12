  • BIST 1.382
  • Altın 458,268
  • Dolar 8,1970
  • Euro 9,7364
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 3+1 daire

Ankara Yenimahalle'de bulunan 3+1 daire, icra yoluyla satılacak. Fiyatı 220 bin TL.
Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yenimahalle'de bulunan 3+1 daire, icra yoluyla satılacak.

İcradan satılık daire Ergazi İmar Mahallesi’nde bulunuyor. Kıymeti 220.000 TL olarak ilan edildi. 

Birinci Satış Günü: 03.06.2021

Satış yeri ise Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası yanında bulunan 3 Nolu Mezat Salonu.

İlanın detayları için TIKLAYIN

yenimahalle-icradan-satilik-daire-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk çeyrekte otomotivde üretim yüzde 1 arttı, ihracat yüzde 6 azaldı11 Nisan 2021 Pazar 16:58
  • Hak-İş Başkanı Arslan, Lübnan'da sendikalar, halk ve Filistinlilerle dayanışma mesajları verdi11 Nisan 2021 Pazar 11:48
  • Mobilya sektörü yıl sonu ihracat hedefini 5 milyar dolara yükseltti11 Nisan 2021 Pazar 11:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi11 Nisan 2021 Pazar 09:20
  • Bağdat'ta, Türkiye'nin de katılımıyla savunma ve güvenlik fuarı düzenlendi11 Nisan 2021 Pazar 09:20
  • THY'nin 'B737 MAX' uçakları 2 yıllık aradan sonra gökyüzüne yeniden dönüyor09 Nisan 2021 Cuma 15:55
  • EPDK'den akaryakıtta tavan fiyatı güncellemesi09 Nisan 2021 Cuma 15:54
  • Borsa İstanbul’da gong Qua Granite için çaldı09 Nisan 2021 Cuma 15:54
  • Bakan Pakdemirli, 22,7 milyon liralık tarımsal desteğin bugün ödeneceğini bildirdi09 Nisan 2021 Cuma 15:53
  • Bakan Dönmez kamu binalarında enerji verimliliğiyle 2023'e kadar 870 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi09 Nisan 2021 Cuma 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti