Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yenimahalle'de bulunan 3+1 daire, icra yoluyla satılacak.
İcradan satılık daire Ergazi İmar Mahallesi’nde bulunuyor. Kıymeti 220.000 TL olarak ilan edildi.
Birinci Satış Günü: 03.06.2021
Satış yeri ise Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası yanında bulunan 3 Nolu Mezat Salonu.
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