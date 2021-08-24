Ankara Yenimahalle’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Çiğdemtepe Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Ankara 20. İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek olan satışa konu dairenin muhammen bedeli 250 bin TL.
Birinci Satış Günü: 24.09.2021 15:15
İkinci Satış Günü: 19.10.2021 15:15
Yenihamalle'de icradan satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.