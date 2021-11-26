Ankara Yenimahalle’de icradan satılık karakol binası

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yenimahalle'nin Varlık Mahallesi’nde 2 katlı karakol binası ve 2 katlı yemekhane binası icra yoluyla satılıyor.
Ankara Yenimahalle’de icradan satılık karakol ve yemekhane binasının değeri 7 milyon 300 bin TL olarak açıklandı.
Taşınmaz Yenimahalle’nin Varlık mahallesinde; Çubuk Çayı ile Ankamall AVM’nin yakınında bulunuyor.
Açık artırma usulü ile yapılacak satış ihalesinin ilki 25 Ocak 2022’de gerçekleşecek.
2. satış günü ise 24.02.2022 olarak ilan edildi.
Satış ihaleleri 3 Nolu Mezat Salonu’nda yapılacak.
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