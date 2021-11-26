Ankara Yenimahalle’de icradan satılık karakol binası

Yenimahalle Varlık Mahallesi’nde karakol binası ve yemekhane binası icra yoluyla satılıyor. Ankara Yenimahalle’de icradan satılık karakol ve yemekhane binasının değeri 7.3 milyon TL. Satış ihalesi 25 Ocak 2022'de açık artırma ile yapılacak.