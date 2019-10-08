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Ankara Yenimahalle’deki Autofest Otomobil Fuarı’na yoğun ilgi

Türkiye’nin dört bir yanından gelen klasik otomobil tutkunları, Yenimahalle’de düzenlenen Otomobil Fuarı’nda buluştu. Zamana direnen farklı modeldeki birbirinden ilginç klasik araçlar, 7’den 70’e yoğun ilgiyle karşılaştı. 
Ankara Yenimahalle’deki Autofest Otomobil Fuarı’na yoğun ilgi

Türkiye’nin dört bir yanından gelen klasik otomobil tutkunları, Yenimahalle’de düzenlenen Autofest Otomobil Fuarı’nda buluştu. Akköprü’de onlarca birbirinden ilginç klasik otomobilin sergilendiği fuarda klasik araçlara ilgi yoğun ilgi gösterildi.

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Klasik araçlara 7’den 70’de ilgi gösteren ziyaretçiler, fuarda klasik araçları görme fırsatı yakaladı. “Ankara Classic Cars Ailesi” olarak bilinen bir arkadaş grubunun gerçekleştirdiği etkinlikte ziyaretçiler klasik araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Bu yıl Ankara’ da dördüncüsü düzenlenen fuarda yarış araçlarından, arazi araçlarına, lüks otomobillerden, klasik araçlara kadar pek çok modelde araç yer aldı. 

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DÖNEMLERİNE DAMGA VURMUŞ ARAÇLAR

Klasik araç tutkunu grup üyeleri özenle hazırladıkları otomobillerini tek sıra halinde Akköprü’deki özel bir alışveriş merkezinin boş alanında sıraladı. Ankaralılar, klasik araçları incelmenin mutluluğunu yaşadı. Tüm bu otomobillerin Ankara’ya renk kattığını vurgulayan Ankara Classic Cars kurucularından ve grup yöneticilerinden Batuhan Koray Arslankaya ve Levent Yıldırım arkadaşlar şöyle konuştu; “Hayatın tüm renkleri Ankara’da güzel. Grubumuzun amacı, her biri kültürel miras olarak değerlendirilmesi gereken, dönemlerine damgalarını vurmuş, günümüzün klasikleşmiş araçlarını, tutkunlarıyla buluşturarak, görsel bir şölene ortak etmektir” 

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“KOCAMAN AİLE OLDUK “

“Bizler genç girişimciler olarak arkadaşlarımız ile birlikte klasik severler için eskiyi yaşatarak günümüze renk katıyoruz. Bizler klasik araç sevdalısı gençler olarak grup oluşturma kararı aldık ve yıllardır giderek Türkiye geneli adımızı duyurabildik. Yeni nesillere bu duyguyu yaşatabilmek bizlere gurur veriyor. İnsanlar tarafından ilgi odağı olmak ayrı bir zevk. Bizler araçlarımıza gözü gibi bakan hayatını onlar üzerine adamış güzel maceralara imza atarak adımızı duyurmuş ve kocaman aile olmuş dostlarız” 

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YENİ MACERALARA YELKEN AÇACAĞIZ 

“Düzenlenen fuarlarda Ankara Classic Cars Ailesi olarak bizlerde yer alıyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen bu işe gönül vermiş tüm herkese teşekkür ederiz. Yeni maceralara yelken açmaya devam edeceğiz düzenlenen fuarda klasik severlere kucak açan ve bizleri kardeşleri olarak gören emeklerini eksik etmeyen Autofest kurucularına teşekkür ederiz. 

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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