Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı ile yeşil bir şehir planlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EBRD Green Cities programı kapsamında hazırlanacak “Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı”nı kamuoyuna tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, Taiwan Business yetkilisi Volkan Chih-Yang Huang, ARUP yetkilileri ve çok sayıda belediye bürokratı katıldı.

YAVAŞ: “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FARKINDAYIZ”

Yeşil Şehir Eylem Planı’nın iklim değişikliği ve çevre sorunları ile mücadelede Başkent için bir dönüm noktası olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantıda yaptığı konuşmada önemli değerlendirmelerde bulundu:

“Kapımıza dayanan iklim değişikliğinin etkilerini günümüzde yaşamakla beraber gelecekte de önlemlerin alınmaması durumunda daha şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunun farkında olduğumuzu ve çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüzü belirtmek isterim. İklim değişikliği ile mücadele konusunda tüm bileşenlerimizle artık takım oyunu oynamak zorundayız. Bu mücadelenin merkezinde insan özellikle kadınlarımızın olduğunu da unutmamalıyız. Başkentimiz, Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş modern bir şehir olarak model niteliğinde olması gerekliliği inancıyla; kentimizin sürdürülebilir, çevresel sorunlara karşı dirençli, dayanıklı ve kapsayıcı bir şehir olması için 27 Ağustos 2020’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Yeşil Şehirler Programı’nın bir parçası olmuştur.”

Ankara’da iklim, su, hava, toprak ve iklim değişikliği sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yavaş, “Hazırlanacak planda ayrıca yerel çevremizin kalitesini ve kentimizin dayanıklılığını artırmak için su, enerji, atık, altyapı, ulaşım sistemi, binalar ve yeşil alanlar gibi konu başlıklarında değişiklik yapmaya yönelik projeler ve politika eylemleri değerlendirilecektir” dedi.

ANKARA’DA AKILLI TARIM DÖNEMİ

Ankara’da ilk defa hazırlanan İklim Eylem Planı’ndan hemen sonra Yeşil Şehir Eylem Planı’nın başlamasının çevresel problemlerin çözümü noktasında sürdürülebilirlik açısından önemine de dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öncelikle tarımsal üretimin artırılması gerektiğine işaret etti:

“Ankara’nın yüzde 3’ü yapılaşmaya açılmış, yüzde 97’si boş. Büyük bir arazimiz var. Bunun da yüzde 50’si tarıma uygun. Şimdi tarımla ilgili de çalışmalara başlıyoruz. Bir yandan da iklim değişikliği nedeniyle çevresel faktörler bizi zorluyor. İkisini yan yana getiriyoruz. Akıllı tarım projeleriyle hem üretimi artırırken hem de vahşi sulama gibi durumları ortadan çıkarıp bu uygulamalarla insanlarımızın para kazanmasını ve çevreyi kirletmeden bu işi başarmasını istiyoruz. Çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.”

ANKARA’YA ÖVGÜ

Toplantıya katılan ve konuşmasına “Ankara, Türkiye’de Green Cities Programı’na katılan ikinci şehir olarak, bir öncü görevi görüyor ve diğer şehirlere örnek oluyor” sözleriyle başlayan Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner de şöyle konuştu:

“Ankara gibi bunca başarıya imza atmış bir şehrin mükemmel bir örnek olacağına inanıyoruz. Bu yüzden bir kez daha Başkan Yavaş’a ve tüm ekibine, özellikle de belediyenin İklim Değişikliği Birimi’ne bizlerle böyle yakın iş birliği içinde olmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.”

Taiwan Business Yetkilisi Volkan Chih-Yang Huang ise iklim şartlarının değişmesiyle yerel yönetimlerle her türlü iş birliğine vurgu yaparak, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Yeşil Şehir Eylem Planı’nı destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmaktan çok memnuniyet duyuyoruz” dedi.



BAŞKAN YAVAŞ’A EN İYİ ULAŞIM PROJESİ ÖDÜLÜ

ARUP Türkiye Planlama ve Kentsel Tasarım Lideri Sertaç Erten, açılış konuşmalarının ardından Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı’na yönelik bir sunum yaptı.

Yeşil Şehir Eylem Planı’nın hazırlanma süreci, eylem planının benimsenmesi ve geliştirilmesi süreçleri hakkında bilgi verilirken 2 yıl sürmesi planlanan proje hakkında katılımcılara detaylı sunum da yapıldı.

Toplantının sonunda EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, EGO Otobüs Projesi nedeniyle ‘En İyi Ulaşım Projesi’ ödülünü verdi.