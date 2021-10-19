Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işçi alıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sürekli işçi alıyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin sürekli işçi alım ilanına göre, kuruma 20 güvenlik görevlisi 20 de temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sürekli işçi alıyor.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ’nin sürekli işçi alım ilanı na göre, kuruma 20 güvenlik görevlisi 20 de temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular İş-Kur ’un internet sitesi üzerinden 18.10.2021 tarihinden itibaren 5 gün süre ile online olarak yapılacak.

Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecek.

Alınacak olan işçiler adaylar arasından kura çekimi ile belirlenecek.

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