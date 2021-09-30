Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sağlık personeli alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) çok sayıda sağlık personeli alacak. AYBÜ’nün 4/B sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Üniversitenin bağlı birimlerinde istihdam edilecek olan personellerin alımında 2020 KPSS puan sıralaması gözetilecek.