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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sağlık personeli alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) çok sayıda sağlık personeli alacak. AYBÜ’nün 4/B sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Üniversitenin bağlı birimlerinde istihdam edilecek olan personellerin alımında 2020 KPSS puan sıralaması gözetilecek.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sağlık personeli alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) çok sayıda sağlık personeli alacak

AYBÜ’nün 4/B sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli ve büro personeli unvanlarında 32 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 

Alınacak olan personeller üniversitenin bağlı birimlerinde istihdam edilecek. 

Alımda 2020 KPSS puan sıralaması gözetilecek.  

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alım başvuruları ve şartları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

 

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