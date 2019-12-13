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Ankara Yozgat arası kaç km? Ankara Yozgat arası kaç saat? Ankara Yozgat Yol Tarifi, Ankara Yozgat Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Yozgat arası kaç km? Ankara Yozgat arası kaç saat? Ankara Yozgat Yol Tarifi.. Ankara Yozgat kaç kilometre? Ankara'dan Yozgat'tan gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Yozgat arası kaç km? Ankara Yozgat arası kaç saat? Ankara Yozgat Yol Tarifi, Ankara Yozgat Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Yozgat'tan gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA YOZGAT ARASI KAÇ KM?

Bulama çorbası, Arabaşı, Testi kebabı, İncir uyutması, Mayalı bazlama, Pezzik cacığı, Altüst böreği, Çiğdem pilavı, Çapçup mantı, Düğürcük çorbası, Sakala sarkan çorbası ve Madımak yemeği ile meşhur,

Behramşah Kalesi, Çapanoğlu Camii, Saraykent Kaplıcaları, Kerkenes Harabeleri, Çeşka Kalesi, Basilica Therma ve Cavlak Boğazlıyan Kaplıcaları'na ev sahipliği yapan Yozgat ile Ankara arası mesafe:

D200 ve D200/E88 üzerinden 216 km

ANKARA YOZGAT ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D200 ve D200/E88 üzerinden 2 saat 31 dakika

Otobüs ile

Ortalama 3 saat

ANKARA YOZGAT OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Yozgat'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Yozgat arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Yozgat otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Öz Sivas Huzur Turizm 49 TL

Metro 50 TL

SES 50 TL

ANKARA YOZGAT YOL TARİFİ

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