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Ankara Zabıtası tüketici hakları için sahada

Ankara Zabıtası, “15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü” kapsamında esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtmaya başladı.
Ankara Zabıtası tüketici hakları için sahada

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşları tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Ankara Zabıtası, “15 Mart Tüketici Hakları Günü” kapsamında vatandaşlara daha bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmak ve tüketici haklarına ilişkin bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtmaya başladı.

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TÜKETİCİ HAKLARINI BİLMEK HER TÜKETİCİNİN HAKKI
Toplumsal farkındalık oluşturmak için esnaf ziyaretlerinde bulunan Ankara Zabıtası ekipleri alışveriş merkezleri başta olmak üzere kentin bazı noktalarında stantlar kurarak vatandaşları hakları konusunda bilgilendiriyor. 

Başkent’teki okullar ve BELMEK kurslarıyla iş birliği halinde vatandaşlarda tüketici bilinci oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimiz var. Aldığımız yetkiyle denetim yapıyoruz. Fiyat etiketleri, tarife listesi, indirimler gibi birçok alanda esnafa denetimlerde bulunuyoruz. Alışveriş merkezlerinde ve Kızılay Meydanı’nda bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Bilinçli tüketici ticari hayatın güvencesidir diye düşünüyoruz. Vatandaşlar ne kadar sahip olduğu hakları bilirse o kadar ekonomik hayata katkı sunar. Bu nedenle okulları çok önemsiyoruz. Sözleşme hukuku, cayma hakkı, garanti, iade, taksitli satışlar ve mesafeli satışlar gibi bilgilendirici ve yasal haklarını öğretici çalışmalar yapıyoruz.”

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ESNAF VE VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR
Esnaf ve vatandaşa maske ve dezenfeksiyon desteği sağlamayı sürdüren Ankara Zabıtasının tüketici haklarıyla ilgili toplumu bilgilendiren çalışmalarını da yakından izlediklerini belirten Başkentliler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler: 
-Şahin Çiftçi (esnaf): “Vatandaşlar yanlış bilgilerle bize geliyorlar. Firma olarak tüketicilerle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu dağıtılan broşürlerin faydalı olacağını düşünüyorum.”
-Onur Karademir (esnaf): “Bu tarz uygulamaları çok yararlı buluyorum. Bizim sektörümüzde müşterilerin tüketici haklarını bilmesi çok önemli.”
-Büşra Ünsal (esnaf): “Tüketici haklarıyla ilgili bilgilendirilmek hoşuma gitti. Belediyenin diğer faaliyetlerini de beğeniyorum.”
-Savaş Gülbek (esnaf): “Belediyenin bütün çalışmalarını başarılı buluyorum. Bilgilendirici çalışmalar yapıyor. Tüketici haklarını esnaf olarak biliyoruz ama birçok vatandaş bilmiyor. Kendi haklarını kulaktan dolma bilgilerle biliyorlar. Bilinçli bir toplum için bu tür çalışmalar faydalı olacaktır.”
-Melek Şahin (esnaf): “Tüketici haklarını her vatandaşın bilmesi gerekiyor ama çoğu vatandaş kendi hakkını bilmiyor. Bu broşürler çok güzel olmuş bütün bilgiler yazıyor.”
-Faruk Çanakçı (vatandaş): “Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması çok güzel. İnsanlar da memnun oluyor. Tüketicileri bilgilendirmek için yerinde bir çalışma olmuş. Duraklarda, pazarlarda görüyoruz maske ve dezenfektan dağıtıyor zabıta ekipleri, ben tüm çalışmalardan memnunum.”
-Ahmet Ayaz (vatandaş): “Ben yakın zamanda tüketici haklarıyla ilgili bir olay yaşadım, mağdur oldum. Şu an broşür aldım ve inceleyeceğim. Tam da zamanında geldi bu bilgiler. Bilinçli bir tüketici olmanın gerek olduğunu tecrübe ederek öğrenmiş oldum. İnsanları bilgilendirmek için broşürler özenle hazırlanmış. Çok yararlı buldum bu uygulamayı.”

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