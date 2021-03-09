  • BIST 1.549
  • Altın 421,423
  • Dolar 7,6421
  • Euro 9,0772
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Ankara Ziraat Fakültesi 5 ton krema satın alacak

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yükseköğretim Kurumları, ihale ile tam 5 ton (5000 kg) krema satın alacak.
Ankara Ziraat Fakültesi 5 ton krema satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yükseköğretim Kurumları, ihale ile tam 5 ton (5000 kg) krema satın alacak. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.03.2021 

Alınacak olan 5 ton krema, idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey olarak teslim edilecek. 

İhaleyi kazanacak olan firma, tebligattan itibaren 5 işgünü içinde ürünleri getirip, idarenin göstereceği yere nakliye ve boşaltım işini gerçekleştirecek. Ürünler tartılarak teslim alınacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

krema-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı doktor, diş hekimi ve eczacı alım ilanı: Alım kurayla yapılacak08 Mart 2021 Pazartesi 11:19
  • 1. Ordu Komutanlığı elektrik satın alacak08 Mart 2021 Pazartesi 11:02
  • Tübitak memur alımı yapacak: Personel alım ilanı yayımlandı08 Mart 2021 Pazartesi 10:47
  • Diyanet eser basım hizmeti alacak07 Mart 2021 Pazar 11:17
  • Ankara Büyükşehir el dezenfektan standı alacak07 Mart 2021 Pazar 11:13
  • Milli Eğitim'e sözleşmeli öğretmen ataması detayları07 Mart 2021 Pazar 11:06
  • Ankara TMO 2 milyon kWh elektrik alacak05 Mart 2021 Cuma 10:01
  • Tatvan Belediyesi 1 milyon ekmek satın alacak05 Mart 2021 Cuma 09:53
  • TÜBİTAK, TUG için personel alacak05 Mart 2021 Cuma 09:42
  • Ceza ve Tevkifevleri’ne temizlik görevlisi alınacak04 Mart 2021 Perşembe 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti