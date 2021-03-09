Ankara Ziraat Fakültesi 5 ton krema satın alacak

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yükseköğretim Kurumları, ihale ile tam 5 ton (5000 kg) krema satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yükseköğretim Kurumları, ihale ile tam 5 ton (5000 kg) krema satın alacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.03.2021

Alınacak olan 5 ton krema, idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey olarak teslim edilecek.

İhaleyi kazanacak olan firma, tebligattan itibaren 5 işgünü içinde ürünleri getirip, idarenin göstereceği yere nakliye ve boşaltım işini gerçekleştirecek. Ürünler tartılarak teslim alınacak.

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