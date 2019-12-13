Ankara Zonguldak arası kaç km? Ankara Zonguldak arası kaç saat? Ankara Zonguldak Yol Tarifi, Ankara Zonguldak Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Zonguldak'tan gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ZONGULDAK ARASI KAÇ KM?
Uğmaç çorbası, Malay, Tirit, Pumpum çorbası, Kabuklu fasulye, Tenekede tavuk, Ereğli pidesi, Pırasalı mancar, Cizleme, Cevizli kömeç, Kabaklı börek ve Beyaz baklava ile meşhur,
Çayır Köyü Su Mağarası, Gökgöl Mağarası, Cehennemağzı Mağaraları, Teion - Billaos Antik Kenti, Cumayanı Mağarası, Tieion Antik Kenti ve Filyos Kalesi'ne ev sahipliği yapan Zonguldak ile Ankara arası mesafe:
Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden 273 km
ANKARA ZONGULDAK ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden 3 saat 14 dakika
Otobüs ile
Ortalama 3,5 - 4 saat
ANKARA ZONGULDAK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Zonguldak'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Zonguldak arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Zonguldak otobüs firmaları ve bilet fiyatları
HAS 60 TL
Metro 40 TL
Pamukkale 55 TL
Nevşehir Seyahat 50 TL
ANKARA ZONGULDAK YOL TARİFİ
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