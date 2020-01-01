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Ankara'da "1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri"

Başkent’te yeni yılın ilk fuarında Doğu Rüzgarı esecek. Altınpark fuar alanında bugün başlayacak 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri 5 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.
Ankara'da "1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri"

Başkent’in turizmine önemli katkıda bulunan fuar ve tanıtım günleri yeni yılda hız kesmeden devam ediyor. Altınpark’ta bugün başlayacak 2020’nin ilk fuarında Doğu rüzgârı esecek. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri’nde kazıyla ünlü Kars’tan tarihi evleri ile binlerce turist çeken Mardin’e kadar, kayak merkeziyle dünyaca üne kavuşmuş Erzurum ve  21 il lezzetleri ve kültürleriyle Başkentlilere tanıtılacak. Fuar bugün 10.00’da Altınpark Fuar Alanı’nda başlayacak 5 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek. 

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21 İL TANITILACAK

Altınpark Fuar Alanın’da bugün başlayacak etkinlikte Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Tunceli, Malatya, Adıyaman’da olmak üzere 21 il tanıtılacak. Başkentliler hangi il ne il ünlüyse onu birinci ağızdan öğrenecek ve bilgi sahibi olacak. Özellikle Doğu Ekspresi treni ile Kars’a ilginin arttığı bugünlerde vatandaşlar yine bu güzergahtaki ve yakınındaki illerde gezilip görülecek, tadılacak lezzetler hakkında sahip olacak.

Erkal ERDOĞAN/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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