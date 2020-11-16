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Ankara'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara'da, polisin düzenlediği 2 kaçakçılık operasyonunda; 1 ton 195 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 40 bin 54 tıbbi ilaç ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçak ve sahte kimyasal madde ürettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 ton 195 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 259 litre kolonya, 173 alkol aroması, 16 litre meyveli yağ, 7 litre gliserin, 9 cinsel içerikli sprey ve 192 karınca yumurtası yağı ele geçirildi.

Ekipler, Keçiören ilçesinde de kaçak ilaç üretildiği belirlenen adrese düzenlediği operasyon ise 40 bin 54 tıbbi ilaç ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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