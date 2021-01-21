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Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı

Ankara'da, ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel'e evlerinde koronavirüs aşısı yapıldı.
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı. Bu kapsamda Çankaya ilçesinde oturan ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'in aşıları, sağlık görevlileri tarafından evlerinde yapıldı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı. Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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