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Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 85 yaş üstü vatandaşların evde aşılanma sürecinin başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı

Açıklamada, Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlayan Covid-19 aşı uygulamasında şimdi de 85 yaş üzeri vatandaşların aşılandığı belirtilerek, "Aşılamalar 90 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor" denildi.

Açıklamada, Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibince Gençali köyünde yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'yi evde aşıladığı, daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran'ın aşılandığı belirtildi. Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlandığı belirtildi.

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