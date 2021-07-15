Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehitleri, mezarlıları başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit aileleri ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına Çanakkale'den getirilen toprak serpilerek, karanfil bırakıldı.



Bakan Yardımcısı İnce ve beraberindekiler, daha sonra Polis Şehitliği'ne geçti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.