  • BIST 1.367,250
  • Altın 503,02
  • Dolar 8,5500
  • Euro 10,1000
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehitleri, mezarlıları başında anıldı.
Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit aileleri ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı.

150720211326438932456.jpg

15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına Çanakkale'den getirilen toprak serpilerek, karanfil bırakıldı.

150720211327008938741.jpg
Bakan Yardımcısı İnce ve beraberindekiler, daha sonra Polis Şehitliği'ne geçti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale'de, feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu15 Temmuz 2021 Perşembe 12:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez15 Temmuz 2021 Perşembe 12:52
  • Hain darbe girişimin 5. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları15 Temmuz 2021 Perşembe 12:35
  • Antalya'da otellerde yer bulamayan valiyi arıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 12:24
  • Kekova'daki kaçak villa yıkıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 12:21
  • Anadolu Otoyolu'nda trafik tedbirleri artırıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 12:18
  • Libya'ya ihracat artışı ilk yarıda yüzde 72'yi aştı15 Temmuz 2021 Perşembe 11:25
  • Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:14
  • Melih Bulu'nun yerine gelen isim belli oldu15 Temmuz 2021 Perşembe 11:14
  • Bulgaristan’da erken genel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı15 Temmuz 2021 Perşembe 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti