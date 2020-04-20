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Ankara'da 162 bin dekar tarım arazisi suyla buluştu

DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara'da 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda toplam 161 bin 845 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulduğunu ve sulu tarım sayesinde Türkiye ekonomisine 105 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Ankara'da 162 bin dekar tarım arazisi suyla buluştu

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, kurum son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artışı beraberinde getiriyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedefleri arasında yer alan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, diğer taraftan yaşam standardını yükseltiyor.

Bu kapsamda, Ankara'da 1 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı.

Sulu tarım sayesinde 2020 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 105 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Yeni projelerle sulanan arazi ve gelir artacak
Başkentte en önemli sulama projelerinin başında gelen "Ankara Kalecik Barajı Cazibe Sulaması" ile 24 bin 550 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatlarıyla Türkiye ekonomisine 16 milyon lira katkı öngörülüyor.

İldeki diğer önemli projelerden biri olan Ankara Ayaş Asartepe Sulama Projesi kapsamında da 15 bin 460 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 10 milyon lira katkı hedefleniyor.

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