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Ankara'da 2 katlı binanın kömürlüğünde patlama; karı- koca yaralandı

Ankara'da 2 katlı binanın kömürlüğünde patlama; karı- koca yaralandı
Ankara'da, 2 katlı Şentürk Apartmanı'nın kömürlüğünde meydana gelen patlamada, karı- koca yaralandı. Çiftten birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Samandağı Sokak'ta bulunan 2 katlı Şentürk Apartmanı'nda meydana geldi. Giriş kat dairesinde yaşayan Bağdat ve Veysel Buzluk çifti, kömürlükten gelen gaz kokusu nedeniyle doğal gaz şirketine haber verdi. Şirket, gaz ölçümü yapmak için adrese ekip gönderdi. Görevli personel ve Bağdat Buzluk, kömürlüğe indiği sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, Bağdat Buzluk ve eşi Veysel Buzluk yaralanırken, doğal gaz şirketi personeli patlamayı yara almadan atlattı. Binanın kömürlüğü ve 2 dairesinde hasar meydana geldi. Patlamanın ardından yangın da çıktı.

Apartman sakinleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibinin yanı sıra doğal gaz ile elektrik şirketi personeli sevk edildi. Yangın itfaiye erlerince söndürülürken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunda yanıklar oluşan Bağdat Buzluk'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlamanın nedenini araştırmak için binaya bomba uzmanı polis ekipleri de geldi. Ekipler, binanın kömürlüğünde incelemede bulundu.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Binada meydana gelen hasar ve elektrik sisteminin yanması nedeniyle Şentürk Apartmanı tahliye edildi. Zabıta ekipleri binanın kapısına mühür vururken, apartman sakinlerinin yarın yapılacak hasar tespitinin ardından evlerine dönebileceği aktarıldı.

'BİRİ ELEKTİRİK IŞIĞINI AÇINCA PATLAMA MEYDANA GELDİ'

Patlamanın yaşandığı binanın bitişiğinde oturan Mehmet Surat, "Yan binadaki patlama sesini duyduk. Doğal gaz kaçağı var denilerek ekipler geldi. O sırada ekipler kontrol ederken, komşumuzun biri elektrik ışığını açınca patlama meydana geldi. Komşumuz yaralandı, yoğun bakımda. Şiddetli bir patlama sesi oldu, korktuk" ifadelerini kullandı.

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