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Ankara'da 25 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Ankara'da, yurda kaçak yoldan giren 25 düzensiz göçmen ile organizatör 5 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 5 şüpheli tutuklandı.
Ankara'da 25 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda göçmenler getirileceği bilgisi aldı. Soruşturma başlatan ekipler, göçmenlerin önce Diyarbakır, ardından da Ankara'ya getirileceğini öğrendi. Operasyon başlatan ekipler, Ankara-Niğde Otoyulu'nda bir minibüs ile peşindeki otomobili durdurdu. Minibüste 25 göçmen bulunurken, yurda girişlerini organize ettiği öne sürülen Y.K., A.Y., T.R.E., M.A.K. ve N.G.Ç. gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişilerden Y.K.'nin ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.

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