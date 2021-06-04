Ankara'da 25 mahallede seçim heyecanı

Yarın Başkent’te 16 ilçede bulunan 25 mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti için seçim yapılacak. Mamak ve Altındağ’da beş mahallede, Keçiören, Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı’nda birer mahallede seçim heyecanı yaşanacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yarın seçim yapılacak. Ankara’da ise 16 ilçede 25 mahallede muhtarlık ve mahalli idareler ara seçimi gerçekleştirilecek.

MAMAK VE ALTINDAĞ’DA 5 SEÇİM GERÇEKLEŞECEK

Başkentin en kalabalık ilçelerinden biri olan Keçiören’de Yeşilöz Mahallesi’nde muhtarlık ara seçimi Pazar günü yapılacak. Başkent’in merkez ilçelerinde Altındağ ve Mamak’ta ise toplam 5 seçim yapılacak. Altındağ’da Kale Mahallesi, Peçenek Mahallesi ve Yıldıztepe Mahallesi’nde, Mahalli idareler muhtarlık ara seçimi, Mamak’ta ise Ekin Mahallesi ve Çağlayan Mahallesi muhtarlık seçimleri gerçekleştirilecek.

ÇANKAYA, KEÇİÖREN, ETİMESGUT VE GÖLBAŞI

Çankaya’da ise Aşıkpaşa Mahallesi’nde, Etimesgut’ta ise Aşağıyurtçu Mahallesi’nde muhtarlık seçimi gerçekleştirilecek. Yarın olacak seçimlerde Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi, Kızılcahamam Gümele Mahallesi, Örencik Mahallesi, Yağcıhüseyin Mahallesi’nde seçim heyecanı yaşanacak.

16 FARKLI İLÇEDE SEÇİM YAPILACAK

Başkent’te farklı ilçe ve mahallelerde yarın gerçekleştirilecek diğer seçimler ise şöyle; Akyurt Karayatak Mahallesi muhtarlık seçimi, Kalecik Kuyucak Mahallesi muhtarlık seçimi, Çubuk Kutuören Mahallesi ve Tahtayazı Mahallesi muhtarlık ara seçimi, Haymana Çaldağ Mahallesi, İncirli Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi mahalli idareler ara seçimi.

25 MAHALLEDE ADAYLAR YARIŞACAK

Şereflikoçhisar Hamzalı Mahallesi muhtarlık ara seçimi, Bala Köseli Mahallesi ihtiyar heyeti ara seçimi, Beypazarı Aşağıgüney Mahallesi ara seçimi, Polatlı Karacaahmet Mahallesi ve Taşpınar Mahallesi muhtarlık ara seçimi, Güdül Çağa Mahallesi ara seçimi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA