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Ankara'da '29 Ekim' yürüyüşü

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına 'kortej yürüyüşü' düzenlendi.
Ankara'da '29 Ekim' yürüyüşü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kortejin önünde gaziler yer alırken, lise öğrencileri de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde; Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen sembolik bölükler yer aldı. Silahlı Gösteri Takımı kortej boyunca silahlarla gösteri yaparken, yurt dışından gelen ve Türkiye'de eğitim gören öğrenciler de kendi ülkeleri ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Türk burslusu uluslararası öğrenciler yürüyüş sırasında sık sık 'Türkiye' sloganı attı. Kortej yürüyüşünü ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle izlemeye gelen vatandaşlar, marşlara eşlik ederek askere ve polise sevgi gösterisinde bulundu. Kortejin yürüyüşü, Birinci Meclis binası önünde son buldu.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Polis Armoni Orkestrası Ulus Atatürk heykelinin önünde konser verdi. Konserde mehter ve zeybek gösterisi sunuldu.

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