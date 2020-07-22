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Ankara'da 300 polis ile 'uyuşturucu madde' uygulaması

Ankara'da, 300 polisin katılımıyla 'uyuşturucu madde'  uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, hassas burunlu narkotik köpekleri ile şüpheli araç ve metruk binalarda arama yapıldı.
Ankara'da 300 polis ile 'uyuşturucu madde' uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Yunus polisleri ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı 300 polisin katılımıyla, uyuşturucu madde denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, kentin uyuşturucu madde satışının en çok yapıldığı 3 mahallede, uygulama noktaları kuruldu. Bu noktalarda tüm şüpheli otomobil ve kişiler didik didik arandı. Ayrıca, hassas burunlu narkotik köpekleri ile metruk binaların bulunduğu alanlarda da arama yapıldı. Trafik polisleri de uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerini alkol testine tabi tuttu. Uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Mevlana Bulvarı’ndaki bir köprü inşaatının asansör boşluğunda uyuşturucu madde kullanan 2 kişi, motosikletli narkotik ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında ise 1.15 gram eroin maddesi ele geçirildi. İki kişi, gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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