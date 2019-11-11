Ankara’da 340 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Türkiye’de eş zamanlı başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına Başkentliler büyük destek verdi. Ankaralılar sahiplendiği 340 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülkemizde ağaç ile orman sevgisini geliştirmek için başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına Başkent’ten büyük bir destek geldi. 81 ilde dün saat 11.11’de eş zamanlı gerçekleştirilen kampanya kapsamında binlerce Başkentli sahiplendiği yaklaşık 340 bin fidanı belirlenen arazilerde toprakla buluşturdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİMAHALLE’DE FİDAN DİKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Yenimahalle Batıkent Çakırlar mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi sahiplendikleri fidanı kendi elleri ile toprakla buluşturdu.

PEK ÇOK TÜRDE FİDAN DİKİMİ YAPILDI

Yarınlara daha yeşil bir miras bırakabilmek için 7’den 70’e fidan dikmeye koşan Başkentliler mavi ladin, sedir, karaçam, mavi servi, badem ve zerdali türlerindeki fidanları dikerek doğaya katkıda bulundu.

BELEDİYELER, STK’LAR DA DESTEK VERDİ

Başkent’teki ilçe belediyeler ve STK’lar da ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına destek verdi. Belirlenen alanlara kampanya ile eş zamanlı fidan dikimi gerçekleştirdi. Ankara’da böylelikle hedeflenenden daha fazla fidan dikimi ile büyük bir rekora imza atıldı. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerini çevreye olan duyarlılıklarını katkı sağlamak özellikle de son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda başlatılan kampanya büyük destek gördü. 2023 yılına kadar 7 milyar fidanın ülke genelinde toprakla buluşturulacağı açıklandı.

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-