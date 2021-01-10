Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.95 km olarak kaydedildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Saat 22:53 Ankara Kalecik'te 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şahin açıklamalarında şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmadığını söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Ankara'da deprem sonrası art arda açıklamalar

Ankara Valisi Vasip Şahin'in sosyal medyadan açıklamalarının ardından bir açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'tan geldi. Başkan Yavaş açıklamasında "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler ." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş : "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Ankara'daki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemelerde şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını söyledi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."