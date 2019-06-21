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Ankara'da 40 milyon liralık operasyon

Ankara'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 40 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da 40 milyon liralık operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik Keçiören'deki bir iş yerine operasyon yaptı. 

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 40 milyon lira değerinde naylon fatura ile 12 firma adına düzenlenmiş boş irsaliyeli fatura koçanları, 10 cilt tahsilat makbuzu, farklı firmalara ait 31 kaşe, kredi kartları, pos cihazı, firmaların tahsilatlarının tutulduğu not defterleri ve 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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