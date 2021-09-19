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Ankara'da 400 motosiklet tutkunu gaziler için turladı

Harley Owners Group (HOG) Ankara Chapter tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin katkılarıyla "13. Gaziler Sürüşü" etkinliği düzenlendi.
Ankara'da 400 motosiklet tutkunu gaziler için turladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, HOG Ankara Chapter tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen sürüş etkinliğine, Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen yaklaşık 400 Harley Davidson tutkunu motorcu katıldı.

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Motorlarının arkasına gazileri, gazi ve şehit yakınlarını alarak kısa bir Başkent turu yapan motorcular, turun ardından Anıtkabir'e giderek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu 13. organizasyon ve biz ilk defa destek veriyoruz. Bu etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla imkanlarımızı seferber ettik. Gazilerimize ne yapsak, hakları ödenmez. Onlara minnettarız. Bu tür organizasyonlara desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, HOG Ankara Chapter tarafından gazilere destek amacıyla düzenledikleri 13. Gaziler Sürüşü'nün startını verdi.
Koç, "Gazilik kurumuna duydukları saygının gereği Türkiye'nin dört bir tarafından akın akın Ankara'ya gelen Harley Davidson tutkunlarına bu anlamlı çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin ise bu tür birliktelikleri daha görünür hale getirmek için katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

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HOG Ankara Chapter Grubu Koordinatörü Alper Ok da tek amaçlarının gaziler için farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.
Etkinliğe katılan Gazi İzzet Ertunç, bu organizasyona 12 yıl önce 5 motorla başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün 400 motorla devam ediyoruz. Buraya Kıbrıs'tan, İstanbul'dan, İzmir'den gelen arkadaşlarımız var. Onlarla beraber olmak bizim için gerçekten çok güzel. 19 Eylül Gaziler Günü'nden bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki Gaziler Günü sürüş etkinliğimizde de hep beraber olmayı diliyoruz."

Etkinliğe, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Sedat Coşar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Süleyman Basa, Cevriye Kaya ile şehit yakınları, gaziler ve motorcular katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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