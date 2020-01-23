Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Akyurt'ta meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.

"Şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçeye bağlı Kozayağı Mahallesi'nde 06.42'de 3,8, Ahmetadil Mahallesi'nde ise 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini belirtti.

Depremin ilçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara'da hissedildiğini aktaran Ayık, "Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil. Deprem bölgesindeki mahallelerimizde, ilçemizde ve Ankara'da depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

3,8 büyüklüğünde deprem

Ayrıca ilçesinde saat 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.