Ankara’da 450 m2 gayrimenkul satışa çıkarıldı

Ankara Yenimahalle’de bulunan 17864 ada 24 parsel 600 m2 brüt inşaat alanı olan Yuma mahallesi 1 No'lu bağımsız bölümde yer alan bodrum katında bulunan depolama alanı satışa çıkarıldı. İçinde 2 adet ofis, depo ve WC mevcuttur. Net 450 m2'dir.
Adres: İvedik Osb Ağaç İşleri San. Sit. 1376 Sokak No:14/1 Yenimahalle/Ankara
Arsa Payı : 150/450
İmar Durumu : İmarlı
Kıymeti : 835.000,00 TL
Satış Günü : 12.03.2021 günü 10:45 - 10:50 arası
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