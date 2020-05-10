  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
» »

Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!

Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkaran 5 çocuk annesi Kamile Çevik , ayı saldırısında hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 60 yaşındaki kadın, hayvan otlattığı sırada ayının saldırması sonucu yaşamını yitirdi.

20200510_2_42352103_54745080_preview.jpg

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Kozalan Mahallesi'nde oturan Kamile Çevik, büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere Alan mevkisindeki otlak alana gitti.

Kırsal alandan gelen sesler üzerine bölgeye giden çobanlar, yerde yatan kadının başında bir ayı gördü. Ayıyı korkutarak bölgeden uzaklaştıran çobanlar, jandarmaya haber verdi.

ayi3.jpg

Olay yerinde yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayı ile uzun süre mücadele veren kadının yaklaşık 100 metre sürüklendiği tespit edildi.

Kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının olay yerine gelen yakınları ve komşuları, gözyaşı döktü.

ayi2.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Darülaceze'de buruk Anneler Günü
Darülaceze'de buruk Anneler Günü
Kahramanlar 'Anneler Günü'nü' çocuklarına hasret geçiriyor
Kahramanlar 'Anneler Günü'nü' çocuklarına hasret geçiriyor
Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında
Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında
Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı
Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı
İlgi odağı oldu! 'Casper' görenleri şaşırtıyor
İlgi odağı oldu! 'Casper' görenleri şaşırtıyor
Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi
Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi
Son Eklenen Videolar
Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
Darülaceze'de buruk Anneler Günü
Darülaceze'de buruk Anneler Günü
Kahramanlar 'Anneler Günü'nü' çocuklarına hasret geçiriyor
Kahramanlar 'Anneler Günü'nü' çocuklarına hasret geçiriyor
Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında
Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında
Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı
Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı
İlgi odağı oldu! 'Casper' görenleri şaşırtıyor
İlgi odağı oldu! 'Casper' görenleri şaşırtıyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti