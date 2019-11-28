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Ankara'da 50 bin yerli tohum Gen Bankası'nda korunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı bir kitapçıkta Ankara’daki Türkiye Tohum Gen Bankası’nda 873 türe ait yaklaşık 50 bin tohum örneğinin korunduğunun bilgisini verdi. 
Ankara'da 50 bin yerli tohum Gen Bankası'nda korunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 'Kamuoyunda Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler' isimli geçtiğimiz günlerde yayımlanan 38 sayfalık bir kitapçıktaki Tohum Gen Bankası’na ilişkin verilen bilgiler dikkat çekti. Bakanlık, belli çevrelerce sıkça gündeme getirilen iddiaları verilerle yalanladı. 

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ANKARA VE İZMİR’DE TOHUM ÖRNEKLERİ KORUNUYOR

Bakanlık, “Ülkemiz bitki gen kaynakları ve mirasımız korunmuyor” iddialarına şöyle yanıt verdi: “Çiftçilerimiz ve halk tarafından Bakanlığımıza, yerel bitki ve çeşitlerine ait bini aşan tohum bağışlandı. İzmir’de bulunan Ulusal Gen Bankası’nda 3 bin 339 türe ait yaklaşık 55 bin tohum örneği korunmaktadır. Ankara’da bulunan Türkiye Tohum Gen Bankası’nda 873 türe ait yaklaşık 50 bin tohum örneği korunmaktadır. 17 Arazi Gen Bankası’nda 107 türe ait yaklaşık 9 bin 750 canlı örnek muhafaza edilmektedir. 6 Araştırma Enstitümüzde de 900 türde 100 bin soğanlı ve yumrulu doğal süs bitkisinin (geofit) muhafazası yapılmaktadır. Bugün tarımda yaygın olarak kullanılan tohumların iklim değişikliği, salgın hastalıklar vb. gibi değişikliklere uyumlu çeşitlerin geliştirilmesinin en önemli sigortası, gen bankalarında depolanan ve çevresel değişikliklere toleransı geniş olan tohumlardır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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