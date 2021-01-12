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Ankara’da 542 m2 arsa satılık

Ankara, Altındağ ilçesi Giçik mahallesi 508 ada 11 parselde kayıtlı 542 m2 arsa satışa çıkartıldı.
Ankara’da 542 m2 arsa satılık

Ankara, Altındağ ilçesi  Giçik mahallesi 508 ada 11 parselde 542 m2 yüzölçümlü arsa boç nedeni ile icradan satılıktır. Satışa çıkartılan arsanın parseli yüzde 10 eğimlidir. Çevresi  imarlıdır. Mevcut durumu boş arsa durumundadır. Karapürçek mahalle merkezine yaklaşık 9 km, Ankara Kızılay merkezine 23 km uzaklıktadır. İmar yolları henüz açılmamıştır.

Adresi : Giçik Mahallesi 508 Ada 11 Parsel Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 542,00 m2

Kıymeti : 80.000,00 TL

Satış Günü : 10.03.2021 günü 13:35 - 13:40 arası

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