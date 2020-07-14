Ankara'da 6 ilçenin kaymakamı değişti!

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Ankara’da ise 6 ilçeye yeni kaymakam atanırken 3 isimde vali yardımcısı olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

20 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi. Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan 5 mülki idare amirinin ise vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı. Kararname ile geçen dönemde de yapılan uygulama ile vali yardımcılarının kaymakamlık görevine atanmalarına devam edildi.

6 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM

Ankara Altındağ Kaymakamlığına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Cumali Atilla, Mamak Kaymakamlığına Balıkesir Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Nallıhan Kaymakamlığına Antalya Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Şereflikoçhisar Kaymakamlığına Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Elmadağ Kaymakamlığına Adana İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever, Polatlı Kaymakamlığına Hatay Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Ankara Vali Yardımcılıklarına Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri Şaban Erdoğan ve Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü getirildi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA