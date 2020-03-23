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Ankara’da 65 yaş üstüne servis sağlayan marketler…

Ankara kent konseyi bileşeni olan yerel marketler derneği ve parakendeciler derneği üyesi zincir marketler, tüm 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar servis sağlama kararı alındı.
Ankara’da 65 yaş üstüne servis sağlayan marketler…

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlara Ankara’daki market zincirleri takdire şayan bir hareket başlattılar. Peki, hangi marketler 65 yaş üstüne gıda servisi sağlıyor? İşte o marketler…

65 yaş üstü vatandaşlara gıda servisi sağlayan marketlerin listesi;

- AKYURT market  (AKDERE / MAMAK), ilgili personel MUTLU GÜLTEKIN GÖKCE

İletişim: (555) 846 8725, (530) 926 6597 - Mutlu Mahallesi No:45 Akdere-Mamak/Ankara

- AKYURT market (KEÇİÖREN / AKTEPE), ilgili personel ÖMER ÇELİK

İletişim: (536) 710 3618, (533) 657 7067 - Özyurt Cad. No:54 Keçiören/Ankara

- AKYURT market (KEÇİÖREN / ASIKPAŞA), ilgili personel AYDIN DEMİRKAYA

 İletişim: (505) 708 0901, (533) 607 4395 - Aşıkpaşa Cad. No:15/A Keçiören/Ankara

- AKYURT market (ATIS / METEOROLOJİ), ilgili personel MİKAİL KILIÇ

İletişim: (531) 885 8848, (533) 607 4397 - Atis Cad. No: 4 Meteoroloji-Atis/Ankara

- AKYURT market (AYVALI / AYVALI), ilgili personel HAKAN TAŞ            

İletişim: (552) 447 3933, (533) 690 8737 - Bağcı Cad. No:132 Ayvalı/Ankara

- AKYURT market (BATIKENT / TURGUT ÖZAL), ilgili personel BAHRİ EFE

İletişim: (542) 548 4825, (530) 011 4973 - Turgut Özal mah. 1940. Cd. No:81/ 8-9-10-11-12 Batıkent/Ankara

- AKYURT market (KEÇİÖREN / SEFKAT), ilgili personel HAKAN ERTÜRK

İletişim: (506) 984 1482, (533) 926 3694 - Sefkat Mah. Dr. Besim Ömer Cd. No:29 Keçiören/Ankara

- AKYURT market (BALGAT / CEVİZLIDERE), ilgili personel FATİH AYHAN

İletişim: (546) 298 7464, (533) 209 4440 - Cevizlidere Mah. 14. Cad No:2/29 Balgat/Ankara

- AKYURT market (KEÇİÖREN / DALGIC), ilgili personel NECATİ ÖZATA

İletişim: (541) 630 1906, (533) 607 4393 - Dalgıç Cad. No:15 Keçiören/Ankara

- AKYURT market (DEMETEVLER / LALEGÜL 3), ilgili personel CEM BİLEN

İletişim: (546) 298 8393, (533) 204 2360 - Lalegül 3 Cad. No:94 Demetevler/Ankara

- AKYURT market (ÇANKAYA / ATA), ilgili personel MURAT ŞAHİNLER

İletişim: (505) 291 7116, (530) 409 4625 - Ata Mahallesi Dikmen Cad. No:376/2 Dikmen-Çankaya/Ankara

- AKYURT market (MAMAK / AKŞEMSETTİN), ilgili personel ENGİN B. KARAGÖZ

İletişim: (507) 594 8623, (530) 828 7764 - Akşemsettin Mah. Doğukent Cad. No:320/a-b Doğukent-Mamak/Ankara

- AKYURT market (KEÇİÖREN / UYANIŞ), ilgili personel AHMET DELİGEZER

İletişim: (546) 858 2858, (533) 657 7335 - Uyanış Mah. Anavatan Cad. No:9 Keçiören/Ankara

- AKYURT market (MAMAK / DURALİ), ilgili personel AYDIN DUMAN

İletişim: (537) 337 1847, (530) 828 7767 - Durali Alic Mah. Şehitler Caddesi No:393/a-b Doğukent-Mamak/Ankara

- AKYURT market (ETLİK / ESERTEPE), ilgili personel SITKI ÇÖL

İletişim: (537) 026 0406, (533) 607 4399 - 37. Sokak no:46 /zemin Esertepe- Etlik/Ankara

- AKYURT market (ETLİK – BAĞCI), ilgili personel HASAN ARAFAT GÜNDÜZ

İletişim: (537) 243 4721, (533) 607 4394 - Bagci Cad. No:12 Etlik/Ankara

- AKYURT market (ETİMESGUT), ilgili personel ASIR ÜNAL

İletişim: (543) 728 9563, (533) 204 2355 - 30 Agustos Mah. 181. Sok. No:12 /B Etimesgut/Ankara

- AKYURT market (ETLİK / YENİ ETLİK), ilgili personel OGUZHAN AKGÖZ

İletişim: (533) 550 6326, (533) 657 7068 - Yeni Etlik Cad. Osmanli Is merkezi 103/84 Etlik/Ankara

- AKYURT market (GÜNESEVLER / GÜNESEVLER), ilgili personel HÜSEYIN YILDIZ

İletişim: (543) 439 7909, (533) 558 7685 - Günesevler Mah. 116, Sok. 2/A Hasköy-Günesevler/Ankara

- AKYURT market (MAMAK / ABDULHAK), ilgili personel ÖMER SAYGI

İletişim: (536) 965 3765, (530) 772 9031 - Abdulhak Hamit Cad. No:112 Mamak/Ankara

- AKYURT market (KECİÖREN / İNCİRLİ), ilgili personel ERTAN KÜLLÜCEK

İletişim: (542) 725 2631 (530) 828 9147   - İncirli Mah. Yunus Emre Cad. No:59 K.ören/Ankara

- AKYURT market (AKDERE / GENERAL ZEKİ DOGAN), ilgili personel ERDEM ARICAN

İletişim: (544) 495 2373 (530) 828 7768   - General Zeki Doğan Mah.Mutlu Cad.No:59/B Akdere

- AKYURT market (MAMAK / ŞİRİNTEPE), ilgili personel AHMET ERCAN

İletişim: (542) 602 6046 , (530) 828 7765 - Sirintepe Mah. 1. Cad. No:189 Misket-Mamak/Ankara

- AKYURT market (MAMAK / EGE), ilgili personel AYKUT ÇETİN

İletişim: (553) 351 3765 , (533) 164 7647 Ege Mah. Natoyolu Cad. 226 / A Mamak - Ankara

- AKYURT market (ÖVEÇLER / 4. CADDE), ilgili personel ŞAKİR CAMLIOĞLU

İletişim: (530) 950 1248, (533) 164 9799 - 4. Cadde ( Kabil Cad.) No:126/ A-B-C-D Öveçler / Ankara

- AKYURT market (PURSAKLAR / FATİH), ilgili personel YASİN KAHVECİ

İletişim: (537) 655 1006, (533) 926 3695 - Fatih Mah. Yunus Emre Cad. No:34 Pursaklar/ Ankara

- AKYURT market (PURSAKLAR / FATİH), ilgili personel VEYSEL BERBER

İletişim: (534) 868 4162, (530) 827 2498 - Fatih Mah.Kurtul Sk.Sehit Ali Aktas Cad. No:3-5/A Pursaklar Saray

- AKYURT market (KEÇİÖREN / SANATORYUM), ilgili personel KEMAL KARAGÖZ

İletişim: (536) 627 6552, (533) 657 7384 - Sanatoryum Cad. No:168/2 Keçiören/Ankara

- AKYURT market (YENİMAHALLE / PAMUKLAR), ilgili personel EBRU DURSUN

İletişim: (553) 866 1466, (530) 944 8353 - Pamuklar Mah. Mera Sokak 8/A Blok No:26 Şentepe/Ankara

- AKYURT market (YENİMAHALLE / PAMUKLAR), ilgili personel ALİ ASLAN

İletişim: market (537) 357 2526, (533) 926 2092 - Pamuklar Mah. Televizyon Cad. No:72 / A Sentepe-Yenimahalle/Ankara

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