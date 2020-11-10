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Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. 

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacakları ifade edildi. 

Kaymakamların ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstererek alınan kararların eksiksiz şekilde uygulanması istenilen açıklamada, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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