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Ankara'da Afganistan Çalıştayı Gerçekleşti

Ankara’da gerçekleştirilen Afganistan Çalıştayı’nda Türkiye’ye yönelen göç konuları değerlendirildi. Çalıştay’da Afganistan’daki istikrarsızlığın göç hareketlerini arttırdığına dikkat çekildi. 
Ankara'da Afganistan Çalıştayı Gerçekleşti

Ankara merkezli Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) 

Afganistan, Irak, Kırgızistan gibi ülke vatandaşlarının yanı sıra muhtelif kurum temsilcilerinin de yer aldığı “Afganistan Çalıştayı” gerçekleşti. Diplomat, akademisyen, kamu görevlisi, gazeteci, iş insanı ve araştırmacıların yer aldığı toplantıda Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin de katıldı. 
SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse yaptığı açılış konuşmasında Türkiye - Afganistan iş birliğinin ülkemizde ve bölgede yaşanan düzensiz göç ve terör hareketleri dahil birçok sorunun çözülmesine katkı sağlayacağını işaret ederek, SASAM’ın bu alandaki kamu diplomasisi çalışmalarını vurguladı. 

ÖNEMLİ KONULAR MASAYA YATIRILDI

Çalıştayda NATO’nun Afganistan’dan çekilmesi ve sonrasında yaşanacak muhtemel gelişmeler, Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması, “Güney Türkistan” kavramı ve Afganistan’da yaşanan gelişmelerin Türk Dünyasına etkileri, Taliban’ın alan hakimiyetinin nüfus hareketine etkisi ve ülkemize yönelen göç konuları toplantı kapsamında ana başlıklar olarak değerlendirildi.

BÜYÜKELÇİ, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin, Afganistan’ın yakın tarihi ışığında Türkiye-Afganistan ilişkilerini ele aldı. Ramin, emperyal güçlerin bölgedeki emellerinin bölge halklarına yansımalarını değerlendirerek, muhtemel senaryolara göre yapılması gerekenleri ifade etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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