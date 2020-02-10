Ankara'da Akar - Erdoğan görüşmesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.
ACİL TOPLANTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.
BAŞKOMUTAN SON BİLGİLERİ ALDI
Toplantıda, Esad rejimine yönelik harekatın masaya yatırıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bilgi verdi.
ESAD İÇİN GERİ SAYIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejimine ay sonuna kadar süre vermişti.
ARALIKSIZ ASKERİ SEVKİYAT
Erdoğan'ın açıklamasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye askeri sevkiyatlar yapmaya başlamıştı.
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