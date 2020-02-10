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Ankara'da Akar - Erdoğan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 5 askerin şehit olduğu haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.
Ankara'da Akar - Erdoğan görüşmesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

ACİL TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

BAŞKOMUTAN SON BİLGİLERİ ALDI

Toplantıda, Esad rejimine yönelik harekatın masaya yatırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bilgi verdi.

ESAD İÇİN GERİ SAYIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejimine ay sonuna kadar süre vermişti.

ARALIKSIZ ASKERİ SEVKİYAT

Erdoğan'ın açıklamasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye askeri sevkiyatlar yapmaya başlamıştı.

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