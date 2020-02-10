Ankara'da akvaryum nerede, bilet fiyatları ne? Deniz Dünyası ile Nata Vega akvaryumun farkı ne?

Başkent Ankara’da akvaryum var mı? Ankara’nın akvaryumları nerede? Ankara’da akvaryum filet fiyatları ne kadar? Keçiören Deniz Dünyası nerede, Nata Vega Akvaryum nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları neler; içlerinde hangi hayvanlar var?

Başkent Ankara’da akvaryum var mı? Ankara’nın akvaryumları nerede? Ankara’da akvaryum filet fiyatları ne kadar?

Cam veya yüksek dirençli plastik gibi saydam malzemelerden yapılan ve genellikle deniz canlıları olmak üzere, maymun, kuş, yılan gibi hayvanların tutulup sergilendiği akvaryumlara ilgi günden güne artıyor.

Peki başkent Ankara’da akvaryum var mı ? Ankara’nın akvaryumları nerede ? Ankara’da akvaryum filet fiyatları ne kadar? Keçiören Deniz Dünyası nerede, Nata Vega Akvaryum nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları neler; içlerinde hangi hayvanlar var?

Başkent Ankara'nın denizi yok ama aralarında dev köpek balıklarının da bulunduğu deniz canlılarının sergilendiği akvaryumları yok değil. Ankara’da gezilip görülebilecek akvaryum denildi mi akla ilk olarak Keçiören’deki Deniz Dünyası geliyor. Keçiören akvaryumunu Mamak Nata Vega’daki akvaryum takip ediyor.

Keçiören Deniz Dünyası ile Nata Vega Akvaryumu’yla ilgili hep aranılan, merak edilen bilgiler şöyle:

KEÇİÖREN DENİZ DÜNYASI (AKVARYUMU)

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Keçiören’de belediye tarafından yapılan Deniz Dünyası, “ülkemizin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu” olarak nitelendiriliyor.

2700 m2 kapalı, toplamda ise 4000 m2’lik bir alana sahip olan Deniz Dünyası, deniz balıklarının olduğu bölüm, tünel, tatlı su balıklarının olduğu bölüm ve timsahlar, kaplumbağaların da bulunduğu dinlenme alanı gibi 4 ana bölümden oluşuyor.

Dünyanın değişik denizlerinden yaklaşık 150 türden 4000 adet balık barındıran tesiste, yaklaşık boyu 1.5 metre olan iki timsah da bulunuyor.

Deniz Dünyası’nda, ilköğretim öğrencilerine deniz canlıları ve denizlerdeki doğal yaşam hakkında eğitici belgeseller izleme imkanı sunun bir salon da yer alıyor.

Tüm anaokulları ve ilköğretim okulları randevu alarak tesisi gezip görebilir, tanıyabilir.

Şevkat Mahallesi 59. Sokak 06300 adresinde bulunan Keçiören akvaryumun iletişim numarası da 0312 340 53 17’dir.

Deniz Dünyası’na giriş biletli ve biletler ücretlidir.

Belediye tarafından işletildiği için bilet fiyatları muadil özel yerlere oranla çok daha uygundur.

NATA VEGA AKVARYUM

Ankara’da Deniz Dünyası’ndan sonra açılmış olan(2012) Nata Vega Akvaryum, çok daha büyüktür.

Tam adı Aqua Vega olan akvaryum Mamak’taki Nata Vega Alış Veriş Merkezi ’nin içinde bulunuyor.

Nata Vega Akvaryum “Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük tünel akvaryum” olarak gösteriliyor.

Aqua Vega 21 bölümden oluşuyor.

450.000 m2 alan üzerinde kurulu Nata Vega Outlet içerisinde 5.000 m2’lik alana sahip akvaryumda tatlı su ve deniz suyu canlılarının yanı sıra, otuz tür sürüngen sergileniyor.

İçerisinde ayrıca Çankırı ilinde bulunan tuz mağarasından esinlenerek oluşturulmuş örnek bir tuz mağarası bulunuyor.

Nata Vega AVM’nin alt katında iki kattan oluşan Aqua Vega'nın ilk katında; adrenalin dünyası, cafe ve hediyelik eşya reyonları, tuz mağarası, dalış okulu, pet shop, bilet gişesi, fotoğraf çekim alanı, akvaryumlar, koi balıkları, deniz kabukları müzesi ve akvaryum restaurant yer alıyor.

İkinci katında ise tünel akvaryum, amfi alanı, aqua cafe, dokunma havuzu bulunuyor.

En büyük ve tünel akvaryumu da içine alan, akvaryum tankı 3,5 milyon litre su alıyor.

Bu akvaryumun tam olarak su ile doldurulması 15 gün sürüyor.

Tünel akvaryumdu dev köpek balıkları yer alıyor ve insanlar tünel içinde gezinirken sağında solunda ve tepesinde köpek balıkları yüzüyor.

BİLET FİYATLARI

Nata Vega Akvaryum’un bilet fiyatları Keçiören Belediyesi tarafından işletilen Deniz Dünyası’na oranla çok daha yüksek; kişi başı 25-30 bin TL civarında değişiyor.