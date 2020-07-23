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Ankara'da alev alev yanan ev, kullanılamaz hale geldi

ANKARA'da, 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da alev alev yanan ev, kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Altındağ İlçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. 421'inci cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın teras katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sararken, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Korku dolu anlar yaşayan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri toplanan kalabalık nedeniyle yangına müdahale ederken güçlük çekti. Polis ekiplerinin olay yerine şerit çekerek çevredekileri uzaklaştırmasının ardından itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi kolaylaştı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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