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Ankara'da anneanne vahşeti: Kızı ve 2 torununu katletti!

Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak, torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da anneanne vahşeti: Kızı ve 2 torununu katletti!

Ankara'da, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak (23) ile tartıştı.

Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile torunlarına ateş etti.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ DE VURDU

DHA'da yer alan habere göre Öznur Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KIZI VE 2 TORUNU DA ÖLDÜ

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak (1) ve Ömer İsmail Aksak'ın (2) öldüğü belirlendi. Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.

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