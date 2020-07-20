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Ankara'da artık atıklar hayvanlara verilecek

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı “Arta Kalan Gıda Toplama Projesi” kapsamında pastane, kafe ve restoranlardan topladığı artık yiyeceklerle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayacak. 
Ankara'da artık atıklar hayvanlara verilecek

Hayvan Çalıştayı ve Sokak Hayvanlarına İlk Yardım gibi projelerle Başkentli hayvanseverlerle buluşan Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.
    
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kafe, pastane ve restoranlarda kalan yemek artıklarının çöpe gitmesi yerine değerlendirilmesini istemesiyle harekete geçen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir proje üretti.
    
Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Başkent genelinde faaliyet gösteren pastane, kafe ve restoranlardan topladığı yemek artıklarıyla sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılayacak.

GIDA HİZMET SEKTÖRÜ İLE CAN DOSTLAR İÇİN EL ELE
    
Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok kamu kurum ve kuruluşuyla sokak hayvanları için artık gıda paylaşımının ardından şimdi de restoran ve kafelerle “Arta Kalan Gıda Toplama Projesi” sayesinde iş birliği yapacak.
   
Restoranlar, kafeler ve pastanelerde gün boyu kalan yemekleri toplayarak kent genelinde yaşayan sokak hayvanlarına mama olarak ulaştıracak olan Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti ücretsiz gerçekleştirecek.

İYİLİK ZİNCİRİ
     
Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte kapanan birçok restoran, kafe ve pastane nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte bu desteğini artırarak sürdürüyor.
    Başkan Yavaş’ın “iyilik bulaşıcıdır” çağrısı sokak hayvanları için de hayat bulurken, Başkent’teki işletmeler, “Ankara’da Artık ‘Artık’ Yok” sloganıyla başlatılan projeye “0312 507 22 47” numaralı telefonu arayarak destek olabilecek.

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DESTEK VEREN İŞLETMELERDE STİCKER
   
Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik tüm çalışmalarını yakından takip etiğini belirterek projeye destek verdiklerini ifade eden İşletme Müdürü Serkan Altunkaynak, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili olan çağrısını duyduk ve destek vermek istedik. Büyükşehir Belediyesi ile ortak bu proje için bir adım attık. Kafe girişimizde ve masalarımızda bilgilendirme notlarımız bulunuyor. Sticker’lar dikkat çekiyor. Çok iyi düşünülmüş bir proje ve bu proje Mansur Başkana nasip oldu.”
    
Projenin devamı için her türlü desteği sürdüreceklerini belirten Altunkaynak, müşterileri sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturacak proje konusunda bilgilendirdiklerine dikkat çekerek, “Misafirlerimizi sözlü olarak da teşvik ediyoruz. Tabaklarının içine kürdan, kağıt peçete veya yabancı bir madde koymamaları konusunda bilgilendiriyoruz. Sokak hayvanlarına yiyeceklerimizi ulaştırdığımızı öğrenen misafirlerimiz bu uygulamadan çok memnun kalıyor ve olumlu geri dönüş alıyoruz” dedi.
    
Büyükşehir Belediyesi her geçen gün yayılan projeye destek veren işletmelere servis yaparak artık yemekleri toplamaya devam edecek.

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