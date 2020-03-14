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Ankara'da 'asayiş' uygulaması: 135 kişi tutklandı

Ankara'da, polis ekiplerince 20-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, yapılan 181 bin 259 Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sonucunda yakalanan 1462 şüpheliden haklarında arama kararı bulunun 135 kişi tutuklandı.
Ankara'da 'asayiş' uygulaması: 135 kişi tutklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20- 27 Şubat tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 56 bin 321 otomobil kontrol edilirken, 9 çalıntı otomobile el konuldu. 6 motosiklet ve 26 modifiyeli araca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 783 kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. 

Ugulamada ayrıca, 181 bin 259 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda 1462 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bin 462 şüpheliden haklarında arama kararı bulunun 135'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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